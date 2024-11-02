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Почему выгоднее требовать ремонт, а не деньги по ОСАГО

1:09
Авто

При обращении за возмещением ущерба по ОСАГО автовладельцу лучше требовать направления на ремонт, а не выплаты денег, утверждает автоюрист Лев Воропаев.

Почему выгоднее требовать ремонт, а не деньги по ОСАГО
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Требуйте от страховой компании ремонт, а не денежную выплату. Выплата рассчитывается с учетом износа по единой методике, и вместо полной стоимости ремонта вы получите лишь четверть или треть", — поясняет автоюрист.

Согласно российскому законодательству, страховая компания обязана отремонтировать автомобиль без учета износа. Если же она предпочтет выплатить деньги, уменьшив сумму из-за износа, то большинство судов, включая Верховный суд России, примут сторону автовладельца и обяжут страховую компенсировать убытки в размере рыночной стоимости ремонта.

Часто автовладельцы соглашаются на денежную выплату по незнанию, ведь страховщики нередко вводят их в заблуждение, утверждая, что ремонт якобы не предусмотрен. Это вынуждает подписывать заявление на выплату денег, что в итоге обходится владельцу автомобиля значительно дороже, заключает Лев Воропаев.

Уточнения

Страховая компания — исторически определённая общественная форма функционирования страхового фонда, представляет собой обособленную структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и их обслуживание.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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