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Toyota Camry и её конкуренты: стоит ли переплачивать за легенду

2:36
Авто

Когда речь заходит о седанах вне премиального немецкого сегмента, неизбежно всплывает имя Toyota Camry — легендарного и популярного в России автомобиля, который лидирует среди седанов. Однако высокая цена этой модели подталкивает многих обратить внимание на альтернативы, не уступающие по характеристикам, сообщает "АвтоВзгляд".

Toyota Camry и её конкуренты: стоит ли переплачивать за легенду
Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

Camry долгое время была символом японского автопрома в своем классе, но в последние годы достойный конкурент появился у неё на российском рынке — Kia K5, активно приближающаяся к успеху Toyota.

Конечно, немецкие марки, такие как Mercedes-Benz и BMW, остаются конкурентами, но принадлежат к более дорогой категории. Camry же продолжает быть оптимальным выбором, особенно в комплектации с 3,5-литровым двигателем, на который нацелены многие покупатели.

На вторичном рынке популярна Camry 55-го поколения (по цене от 1,6 до 1,8 млн рублей) и модель 70-й серии, произведённая в России (около трех миллионов рублей). И хотя цены немалые, достойные альтернативы всё же существуют.

Одним из основных конкурентов является Nissan Teana с 3,5-литровым двигателем, доступная за 1,25-1,35 млн рублей, причем покупатели Teana чаще готовы к торгу. Camry в этом бюджете рассматривать уже не столь выгодно.

Другой вариант — Mazda6, стильный и доступный седан. На рынке около 200 моделей Mazda6 возрастом до 10 лет в хорошем состоянии можно найти от 1 млн рублей. Этот автомобиль визуально современнее Camry и практически не уступает в качестве сборки и комфорте вождения.

Еще одной потенциальной альтернативой могла бы стать Honda Accord, но найти её восьмое поколение в хорошем состоянии непросто, а девятое встречается крайне редко. Зато Volkswagen Passat, Skoda Superb и Opel Insignia также могут стать достойными вариантами.

Ford Mondeo остаётся еще одной интересной моделью для российских водителей. Среди 300 предложений на IV и V поколение можно найти хорошие варианты за 1-1,5 млн рублей, особенно бензиновые версии с 2,3-литровым двигателем в комплектации Titanium.

Уточнения

Toyota Camry  — автомобиль компании Toyota. Производится на заводах в Японии, США, Австралии, России (до 2022 года) и Китае, Таиланде. По состоянию на 2024 год выходит девятое поколение автомобиля.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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