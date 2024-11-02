Какие музыкальные жанры предпочитают автомобилисты

Автоэксперты в опросе выяснили, какая музыка наиболее популярна среди российских автомобилистов в 2024 году.

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Наименее востребованными оказались инди и фолк, набравшие лишь 1% голосов из более чем 2,7 тыс. ответов. Рэп, который еще недавно был одним из главных музыкальных жанров в России, также утратил популярность — его слушают только 3% опрошенных.

Любителей электронной музыки среди водителей оказалось немного больше — 9%. Гитарная музыка, включающая такие стили, как рок, металл, панк, альтернативу и гранж, привлекает 19% автомобилистов.

Поп-музыка по-прежнему остается одной из самых популярных, с 28% голосов. Однако первое место в рейтинге занял шансон, который предпочитают 40% респондентов.

Уточнения

Шансо́н — французское название жанра куртуазной песни (сравните «канцона», «канцо», «кансьон» в романских языках (французская эстрадная песня в стиле кабаре);



