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Какие музыкальные жанры предпочитают автомобилисты

Авто

Автоэксперты в опросе выяснили, какая музыка наиболее популярна среди российских автомобилистов в 2024 году.

Какие музыкальные жанры предпочитают автомобилисты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Наименее востребованными оказались инди и фолк, набравшие лишь 1% голосов из более чем 2,7 тыс. ответов. Рэп, который еще недавно был одним из главных музыкальных жанров в России, также утратил популярность — его слушают только 3% опрошенных.

Любителей электронной музыки среди водителей оказалось немного больше — 9%. Гитарная музыка, включающая такие стили, как рок, металл, панк, альтернативу и гранж, привлекает 19% автомобилистов.

Поп-музыка по-прежнему остается одной из самых популярных, с 28% голосов. Однако первое место в рейтинге занял шансон, который предпочитают 40% респондентов.

Уточнения

Шансо́н — французское название жанра куртуазной песни (сравните «канцона», «канцо», «кансьон» в романских языках (французская эстрадная песня в стиле кабаре);
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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