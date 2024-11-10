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Основные ошибки, сокращающие срок службы шипованных шин

Как сохранить шипованные шины целыми весь сезон
Авто

Автовладельцы, которые впервые покупают шипованную резину, могут сократить срок её службы всего до одного сезона, если не знают правил эксплуатации. Мы собрали основные ошибки, которые вредят таким покрышкам и уменьшают их ресурс.

Как сохранить шипованные шины целыми весь сезон
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Прежде всего, шипованная резина предназначена для использования только в комплекте с шипами. Если часть шипов утеряна, ездить на такой покрышке небезопасно: ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь. Если количество шипов снизилось до 40 % от первоначального, лучше задуматься о замене шин.

Одной из частых ошибок является пробуксовка. Шипованные шины сильно изнашиваются при резком старте или ускорении, особенно на льду и асфальте. При торможении шипы теряются реже, чем при пробуксовке, поэтому важно плавно набирать скорость и избегать резких нажатий на педаль газа.

Особенно сильно повреждаются шипы при старте с пробуксовкой на голом асфальте. Чтобы продлить срок службы резины, рекомендуется набирать скорость плавно и без перегазовок. При парковке на асфальте, когда водитель крутит руль на месте, также повышается риск потери шипов. Лучше вращать рулевое колесо только при движении машины, чтобы уменьшить нагрузку на шипы.

Не менее важно следить за давлением в шинах: отклонение от нормы увеличивает риск потери шипов. Рекомендуется строго соблюдать давление, установленное производителем, так как шипы рассчитаны на определённую жёсткость покрышки. Нарушенная балансировка также может привести к усиленному износу: часть шипов подвергается большему давлению, что ведёт к их деформации и поломке.

Использование шипованной резины летом — ещё одна ошибка. При езде в тёплый сезон шины перегреваются, особенно если часто тормозить. Зимний состав резины не подходит для высоких температур, и шипы быстрее приходят в негодность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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