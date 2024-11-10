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Как узнать, что двигатель автомобиля скоро выйдет из строя

Три признака беды: когда пора проверить двигатель
1:39
Авто

Автомобилисты нередко сталкиваются с проблемами в работе двигателя, однако, зная три основных признака, можно заранее распознать возможную поломку и избежать серьёзного ремонта. Если оставить их без внимания, проблема может усугубиться до такой степени, что двигатель уже не подлежит ремонту, и придётся искать замену.

Три признака беды: когда пора проверить двигатель
Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

Первый тревожный сигнал — это неожиданный стук в двигателе, которого не было раньше. Также о неполадках может предупреждать загорающийся индикатор на приборной панели, а снижение тяги — ещё один важный признак, требующий внимания. В этом случае полезно проверить натяжение ремня и как можно скорее посетить автосервис.

Падение мощности часто связано со свечами зажигания, и их замена — один из самых простых и недорогих способов устранить проблему. Однако, если свечи в порядке, а симптомы сохраняются, не стоит надеяться на улучшение. Лучше без промедлений обратиться на СТО, пока автомобиль ещё на ходу, и оставить его для диагностики и ремонта.

Если водитель хорошо разбирается в устройстве автомобиля, он может попытаться выявить причину сам. Но важно помнить: причины поломок двигателя бывают разные, и каждая из них требует своего подхода. В некоторых случаях ремонт может потребовать демонтажа двигателя, что значительно усложнит процесс и увеличит расходы.

К сожалению, многие водители сами доводят машину до критического состояния, когда продолжают её эксплуатацию, пока двигатель полностью не выйдет из строя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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