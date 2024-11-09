Проекты Lada 4x4, которые остались нереализованными

Самые креативные концепты Lada 4x4, так и не воплощённые в жизнь

Представлен рейтинг самых необычных проектов легендарного внедорожника "Нива", которые так и остались на чертёжной доске. На первом месте в списке — концепт ВАЗ-2121 Auviga, задумывавшийся как передвижной дом на колёсах. К кузову планировали крепить жилой модуль, который можно было легко снять и установить на землю. Однако проект так и не реализовали из-за нестабильности конструкции.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

Второе место занимает модернизированный ГАЗ-21213. Идеи по его обновлению возникли ещё в конце 1980-х. Планировалось поменять решётку радиатора, фары, крышку багажника и светотехнику. Но в итоге изменения внедрили лишь частично.

Третью позицию в рейтинге занимает ВАЗ-Э2121. Особенность этой разработки — брезентовая крыша и двигатель объёмом 1,6 литра, выдающий 60 лошадиных сил. Двигатель предполагалось использовать в паре с четырёхступенчатой "механикой". Однако в финале решили сосредоточиться на альтернативной модели, что привело к появлению серийного ВАЗ-2121.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

