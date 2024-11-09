Как вести себя при отказе тормозов: советы водителям

Когда тормоза отказали: что делать водителю в критический момент

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Для автовладельцев одной из самых неожиданных и опасных ситуаций может стать отказ тормозной системы. Однако правильные действия водителя помогут справиться с этим происшествием и обезопасить и себя, и пассажиров.

Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

В первую очередь, важно оставаться спокойным. Паника в такой момент — плохой советчик. Осознав, что тормоза не работают, водитель должен предупредить окружающих, используя звуковой сигнал или мигая светом фар. Это может привлечь внимание других участников движения, и они, возможно, освободят полосу, создавая возможность для безопасного манёвра.

Следующий шаг — снизить скорость. Здесь поможет техника прерывистых нажатий на тормоз. Также можно последовательно понижать передачи, что замедлит движение. В случае с автомобилями на автомате достаточно поставить рычаг в положение L.

Если избежать столкновения не удаётся, возможен альтернативный способ — плавное прижатие к бордюру или отбойнику. Это приведёт к повреждениям автомобиля, но сохранит безопасность пассажиров.

Стояночный тормоз тоже может выручить, но применять его нужно аккуратно. Поднимать рычаг нужно плавно, чтобы не заблокировать колёса. Если колёса всё-таки блокируются, рычаг следует ослабить, а затем снова постепенно задействовать.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

