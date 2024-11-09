Топ 10 автомобилей для надёжной зимней эксплуатации

Какие машины не подведут зимой: лучшие для снежных дорог

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В сложных климатических условиях не каждый автомобиль справляется с задачами — от снежных заносов до скользких дорог. Однако есть модели, которые зарекомендовали себя как лучшие для зимней эксплуатации. В список лидеров попала десятка машин, проверенных суровыми зимами.

Фото: Wikipedia by Kirill Borisenko, CC BY-SA 4.0

Первое место в рейтинге занимает компактный внедорожник Lada 4x4, который уверенно движется даже по снежным дорогам. Несмотря на свои малые габариты, Lada 4x4 остаётся надёжным помощником на бездорожье и привлекает доступной ценой — всего 473 тысячи рублей.

Для зимней эксплуатации также прекрасно подходят Chevrolet Niva второго поколения и UAZ Patriot. Последний потребляет больше топлива, но его отличная проходимость с лихвой компенсирует этот нюанс.

Lada XRAY и Renault Duster показывают хорошую управляемость на заснеженных дорогах, предлагая надёжные характеристики по доступной цене — 540 тысяч и 700 тысяч рублей соответственно (примерно 17,3 и 22,4 тысячи белорусских рублей).

Среди автомобилей более высокого класса, идеально подходящих для суровой зимы, выделяются Hyundai Creta, Hyundai Tucson, KIA Sportage и Volkswagen Tiguan.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

