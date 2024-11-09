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Автомобили с огромным пробегом, которые не потребовали ремонта

Автомобили с миллионами на одометре: кто прошёл дальше всех
1:16
Авто

Четыре авто, которые прошли тысячи километров без значительных поломок. Среди автомобилей, сохранивших свою работоспособность на внушительных пробегах, оказались четыре машины возрастом до пятнадцати лет.

Автомобили с миллионами на одометре: кто прошёл дальше всех
Фото: Wikipedia by Mateusz Włodarczyk, CC BY-SA 4.0

Возглавляет этот список мощный пикап Dodge Ram 2500, выпущенный в 2007 году. Его пробег составляет около 2,8 миллиона километров, что стало возможным благодаря надёжному двигателю Cummins, поддерживающему авто в отличной форме для дальнейшей эксплуатации.

На втором месте делят позицию японский Toyota Tundra и корейский Hyundai Elantra. Эти машины преодолели почти 1,6 миллиона километров каждая. Особенно впечатляет Hyundai Elantra 2013 года, ни разу не потребовавший капитального ремонта за весь срок службы.

Завершает этот топ-4 компактный Honda Civic 2008 года, с пробегом в 1,59 миллиона километров. Все эти автомобили удивляют своей надёжностью и возможностью оставаться на дорогах с минимальными затратами на обслуживание.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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