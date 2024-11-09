Автомобили с огромным пробегом, которые не потребовали ремонта

Четыре авто, которые прошли тысячи километров без значительных поломок. Среди автомобилей, сохранивших свою работоспособность на внушительных пробегах, оказались четыре машины возрастом до пятнадцати лет.
Возглавляет этот список мощный пикап Dodge Ram 2500, выпущенный в 2007 году. Его пробег составляет около 2,8 миллиона километров, что стало возможным благодаря надёжному двигателю Cummins, поддерживающему авто в отличной форме для дальнейшей эксплуатации.
На втором месте делят позицию японский Toyota Tundra и корейский Hyundai Elantra. Эти машины преодолели почти 1,6 миллиона километров каждая. Особенно впечатляет Hyundai Elantra 2013 года, ни разу не потребовавший капитального ремонта за весь срок службы.
Завершает этот топ-4 компактный Honda Civic 2008 года, с пробегом в 1,59 миллиона километров. Все эти автомобили удивляют своей надёжностью и возможностью оставаться на дорогах с минимальными затратами на обслуживание.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Считается, что домашних котов необходимо кормить несколько раз в день небольшими порциями, однако некоторые считают, что можно кормить котов и раз в день. Какое оптимальное количество приемов пищи должно быть у здорового животного рассказал руководитель ветеринарной клиники Николай Логинов.