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Рекомендации по защите автомобиля от угона и коррозии

Как защитить машину от угона и коррозии — практические советы для автовладельцев
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Авто

Автовладельцам, которые хотят защитить свою машину от угона и снизить риск аварий, можно воспользоваться несколькими практическими советами.

Как защитить машину от угона и коррозии — практические советы для автовладельцев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Первое, что стоит сделать — хранить автомобиль в гараже. Хотя аренда может оказаться недешёвой, это вложение окупится: гараж не только усложняет задачу угонщику, но и помогает избежать коррозии кузова.

Следующий шаг — обеспечить автомобиль системой безопасности. Наиболее действенный способ — установка сигнализации и блокировки руля.

Не менее важно поддерживать машину в чистоте. Удивительно, но аккуратные и ухоженные автомобили реже становятся целью угонщиков.

Рекомендуется также не оставлять в салоне ценные вещи: дорогие аксессуары привлекают внимание и могут стать дополнительным стимулом для взлома.

Если возможности хранить машину в гараже нет, лучше выбрать охраняемую парковку — это повысит безопасность авто.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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