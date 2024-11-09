Рейтинг самых надёжных кроссоверов 2024 года

Выбираем надёжный кроссовер: лучшие модели года

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Обновлённый рейтинг самых надёжных кроссоверов порадует автолюбителей: топ составлен на основе отзывов владельцев, обзоров и статистики текущего года. Возглавил список Toyota RAV4 2024 года — компактный кроссовер, высоко оценённый на мировом рынке. Владельцы и составители рейтинга отмечают надёжность двигателя, рассчитанного на пробег не менее 400 тысяч километров, и качественное сервисное обслуживание.

Фото: commons.wikimedia.org by Kickaffe (Mario von Berg), CC BY-SA 4.0

На втором месте — японский Nissan Qashqai с атмосферным двигателем объёмом 2,0 литра и мощностью 144 лошадиные силы. Надёжность и редкие поломки делают эту модель одной из самых любимых у владельцев, а возможности силового агрегата гарантируют внушительный пробег в 400 тысяч километров. Двигатель, полный привод и 6-ступенчатая механическая коробка передач делают Qashqai отличным выбором для дальних поездок.

Третью строчку занял Renault Duster — французский кроссовер, двигатель которого обеспечивает пробег также до 400 тысяч километров. Простое и надёжное оснащение этого авто позволяет ему уверенно справляться даже с тяжёлыми дорожными условиями, что делает его особенно привлекательным для российских дорог.

Четвёртое место досталось Hyundai Tucson — корейскому кроссоверу с механической коробкой передач и 2,0-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Надёжная трансмиссия и достойная мощность делают его подходящим для долгих поездок по разным трассам.

На пятом месте — Mitsubishi Outlander с агрегатом MIVEC, мощностью 146 лошадиных сил и объёмом двигателя 2,0 литра. Это авто, оснащённое механической коробкой, подойдёт тем, кто ценит надёжность и долговечность мотора.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

