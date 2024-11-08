Как определить реальный пробег автомобиля

Как узнать реальный пробег машины и избежать обмана

2:35 Your browser does not support the audio element. Авто

На рынке автомобилей с пробегом не всегда просто оценить реальный километраж машины. Недобросовестные продавцы нередко скрывают истинный пробег, но несколько простых шагов помогут вам избежать обмана и определить, насколько правдивы данные об автомобиле.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

В первую очередь, внимательно изучите документы на автомобиль. Посмотрите не только техпаспорт, но и сервисную книжку — наличие отметок о проведённых ТО может многое рассказать. Особое внимание уделите дате и месту техобслуживания: при каждом визите обычно фиксируется пробег, что поможет выявить возможные несоответствия.

Если есть сомнения в подлинности документов, можно сверить данные в нескольких источниках. Многие дилерские центры имеют общие базы данных, что поможет уточнить историю авто.

Следующим этапом займитесь внешним осмотром автомобиля. Убедитесь, что пробег, указанный на одометре, соответствует состоянию машины. К примеру, кузов может выдать истинный возраст автомобиля — сколы, трещины и царапины обычно появляются после первых 100 000 км. Также при помощи толщиномера можно определить, были ли выполнены покрасочные работы.

Загляните под капот, проверьте пороги и пол на наличие следов коррозии. Присмотритесь к маркировке стёкол — заводская или заменённая. Замена стёкол может говорить как об износе, так и о ДТП, что полезно выяснить.

Обратите внимание и на салон. Потёртые элементы интерьера, незакреплённые детали, обивка сидений и их состояние также расскажут вам о пройденном пути. Идеальный вид салона может означать замену некоторых элементов.

Завершающий шаг — проверка истории автомобиля через информационные базы. В России доступ к данным можно получить через ЕАИСТО, введя VIN-код или регистрационный номер машины и номер СТС. При наличии специальных сканеров-одометров можно также считать данные о пробеге с некоторых блоков автомобиля. Подключение к диагностическому оборудованию может выявить следы изменений пробега: на панели приборов при искусственном вмешательстве показания обычно выстраиваются ровно, а щиток приборов может показать следы разборки. Сделав все эти шаги, вы сможете избежать рисков и купить авто с реальным пробегом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

