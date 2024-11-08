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Как рисунок с ярким пятном может сбить с толку беспилотное авто

Как яркое пятно обманывает автопилот беспилотника
1:35
Авто

Найден простой способ обмануть автопилот в беспилотных автомобилях. Оказалось, что автомобиль с автопилотом теряет контроль, если его камера фиксирует определённое изображение, содержащее яркое пятно с особой цветовой комбинацией. Это открытие было сделано всего за несколько часов исследований.

Как яркое пятно обманывает автопилот беспилотника
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Когда система фиксирует такое изображение, её реакция может стать непредсказуемой: от резкого поворота до резкого торможения. Эта уязвимость вызывает серьёзные опасения. При широком распространении беспилотного транспорта такие "обманки" могут стать инструментом в руках хакеров и создавать угрозу.

Примечательно, что автопилот может быть дезориентирован даже в случае, если изображение будет размещено на футболке или другом предмете. Яркие цвета, использованные в рисунке, способны нарушать работу нейронных сетей, что в худшем случае может привести к аварии.

В связи с этим специалисты в отрасли начали разрабатывать комплекс мер для устранения проблемы. В настоящее время беспилотные автомобили проходят тестирования в разных странах. Например, в России недавно "Яндекс" вывел на дороги Hyundai Sonata с автопилотом. Этот автомобиль попал в новостные заголовки, когда нарушил ПДД, выехав за стоп-линию на красный свет. Однако причиной инцидента оказался водитель-испытатель, который перевёл машину на ручное управление.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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