Жители одного из штатов США построили новый мост из полуприцепов для проезда на своих авто

После урагана "Хелен" в сентябре 2024 года важнейшие дороги по-прежнему перекрыты в штате Теннесси (США), это вынуждает водителей искать альтернативные маршруты, сообщает The Drive.
Местные жители и волонтёры в северо-восточной части Теннесси, самого отдаленного, не дождавшись помощи от Департамента транспорта штата, придумали гениальное решение для одного из многих разрушенных мостов: просто построить новый из полуприцепов.
Охотник за штормами Аарон Ригсби снял на видео с дрона временную инфраструктуру и опубликовал его на своём YouTube-канале. На кадрах видны три прицепа-платформы, расположенные параллельно руслу реки. Два ряда настила соединяют два берега. По ним свободно проезжает пикап.
Альтернати́ва — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей.
Маршру́т — путь следования объекта.
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