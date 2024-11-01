Жители одного из штатов США построили новый мост из полуприцепов для проезда на своих авто

После урагана "Хелен" в сентябре 2024 года важнейшие дороги по-прежнему перекрыты в штате Теннесси (США), это вынуждает водителей искать альтернативные маршруты, сообщает The Drive.

Фото: youtube.com_Storm Chaser Aaron Rigsby is licensed under Free More info

Местные жители и волонтёры в северо-восточной части Теннесси, самого отдаленного, не дождавшись помощи от Департамента транспорта штата, придумали гениальное решение для одного из многих разрушенных мостов: просто построить новый из полуприцепов.

Охотник за штормами Аарон Ригсби снял на видео с дрона временную инфраструктуру и опубликовал его на своём YouTube-канале. На кадрах видны три прицепа-платформы, расположенные параллельно руслу реки. Два ряда настила соединяют два берега. По ним свободно проезжает пикап.

Уточнения

Альтернати́ва — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей.



Маршру́т — путь следования объекта.



