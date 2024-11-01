Как избежать столкновения с дикими животными и минимизировать последствия

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Ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных гибнут сотни людей, а автомобили получают серьёзные повреждения.

Фото: images.nbii.gov by Джон Дж. Мозессо, PDM

Особенно часто такие аварии происходят осенью, поэтому водителям следует быть особенно осторожными и готовыми к внезапному появлению зверей на дороге. Вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать столкновения с дикими животными и вовремя сориентироваться, если авария всё же произошла:

Чтобы улучшить видимость на дороге, следите за исправностью "дворников" и состоянием лобового стекла. Со временем стекло покрывается сетью царапин и сколов, которые ухудшают обзор, особенно в тёмное время суток.

Не забывайте регулировать фары и поддерживать их в чистоте. В темноте при движении за городом и отсутствии встречных машин переключайтесь на дальний свет. Если у вас есть передние противотуманные фары, используйте их вместе с ближним или дальним светом для усиления освещения — они хорошо освещают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных.

Хотя лесные обитатели наиболее активны ночью, самым опасным считается переходное время — рассвет и закат. Животные часто выходят на дорогу возле лесополос и водоёмов. Приближаясь к таким участкам, снижайте скорость.

Если авария неизбежна, постарайтесь уменьшить её последствия. Поверните ТС в ту сторону, откуда движется животное: скорее всего, оно не успеет отскочить назад. Сделайте всё возможное, чтобы удар произошёл по касательной.

Если вы столкнулись с большим животным, прижмитесь к боковой стойке и закройте голову руками — боковая часть кузова крепче, чем центральная.

Уточнения

Ава́рия — разрушение сооружений и (или) технических устройств, непредвиденный выход из строя оборудования или механизмов, столкновение транспортных средств и т.д.



Обо́чина — элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней, выделенный с помощью разметки или конструктивно.

