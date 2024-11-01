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Siemens планирует выкупить ключевого поставщика автомобильного программного обеспечения в США

0:49
Авто

Немецкая компания Siemens близка к заключению сделки по покупке разработчика автомобильного программного обеспечения Altair Engineering Inc. за 9 млрд долларов, сообщает AutoNews со ссылкой на Bloomberg. Это будет крупнейшее в истории компании приобретение.

Siemens планирует выкупить ключевого поставщика автомобильного программного обеспечения в США
Фото: freepik.com by standret, PDM

Компания Altair базируется недалеко от Детройта в Трое, в штате Мичиган (США).

Siemens работает в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники. Компания основана в 1847 году Вернером фон Сименсом. С тех пор она превратилась в одну из крупнейших технологических компаний мира с офисами и заводами в более чем 200 странах.

Уточнения

Компания или коммерческая организация — торговое или промышленное предприятие. Компании имеют статус юридического лица.

О́фис — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы). 
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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