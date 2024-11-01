Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы задаются вопросом, как правильно заправлять своего "стального коня": заливать полный бак или пополнять топливо небольшими порциями? С точки зрения физики, оба варианта имеют свои недостатки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Опасность пустого бака

Полное опустошение бака крайне нежелательно. Недостаток топлива может создать проблемы в работе бензонасоса и всей топливной системы.

Полный бак до краёв

Заливая топливо до краёв, стоит учитывать давление, которое выталкивает пары бензина через горловину в атмосферу. Избыточное давление при закрытой крышке бензобака может привести к его деформации, что вызовет искажение показаний топливного датчика.

Заправка небольшими порциями

Заправка понемногу, не доводя до включения лампочки и не переполняя бак, также имеет свои плюсы. Это может помочь отследить реальный расход топлива, особенно если автомобиль не оснащен бортовым компьютером. Кроме того, таким способом можно проверить качество бензина и выявить заправки, где не доливают топливо или заливают некачественное сырье. Однако частые заправки требуют времени и создают неудобства.

Оптимальный подход

Лучше всего заправлять бак почти до полного, не доходя до края. Это позволяет избежать негативных последствий для топливной системы, преодолевать большие расстояния и наслаждаться поездкой, не отвлекаясь на поиск автозаправок.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. Химическое топливо выделяет энергию в ходе экзотермических химических реакций при горении, ядерное топливо — в ходе ядерных реакций.

