Как проверить динамику автомобиля перед покупкой: советы от моториста

Многие водители замечают со временем снижение динамики автомобиля, когда машина словно отказывается набирать скорость. Это связано с потерей мощности из-за естественного износа узлов и механизмов. Поэтому перед покупкой автомобиля важно знать, сколько реальных "лошадей" осталось под капотом. Моторист объяснил, как это можно сделать.

Фото: freepik.com by peoplecreations, PDM

На первый взгляд, определить, насколько снизилась мощность двигателя за годы эксплуатации, может показаться сложной задачей, но специалисты утверждают, что это вполне возможно. Однако такой замер нельзя провести в обычном автосервисе или самостоятельно. Со временем мощность автомобиля может снижаться на 20-30%, и это нормальный показатель. Чтобы узнать точные данные, необходимо проверить машину на специализированном стенде.

На стенде можно узнать текущую мощность двигателя, его пиковую отдачу и определить, насколько она отличается от заявленной производителем. Тестирование на стенде может потребовать затрат, но оно полезно: иногда оно помогает выявить скрытые проблемы в работе двигателя и других узлов автомобиля.

Также стоит помнить, что реальные показатели мощности современных авто могут отличаться от заявленных производителем на 10-15% в меньшую сторону. Эти различия связаны не столько с обманом, сколько с условиями эксплуатации. Заявленная мощность достигается при испытаниях в идеальных условиях: на качественном топливе, с минимальной загрузкой и при оптимальной температуре. В условиях реальной эксплуатации эти факторы меняются, что сказывается на динамике.

Снижение мощности при эксплуатации автомобиля часто вызвано износом деталей двигателя или трансмиссии, а также неисправностями подвески, которые снижают динамику машины. Погодные условия и состояние шин тоже влияют на поведение автомобиля: например, в жаркий день динамика автомобиля может снижаться по сравнению с прохладной ночью.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

