Иномарка с пробегом или новое авто: что предпочитают россияне

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В исследовании, проведенном среди почти 2 тысяч российских автомобилистов, участники выбрали автомобиль в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Большинство опрашиваемых предпочли подержанную иномарку из Японии, Кореи или Германии. Этот вариант выбрали 66% респондентов. Всего в опросе приняли участие около 2 тысяч автомобилистов.

На втором месте оказался вариант "бюджетный китайский автомобиль", который получил 16% голосов. Третье место занял отечественный седан Lada Vesta, за который проголосовали 14% опрошенных.

Оставшиеся 3% респондентов предложили свои варианты покупки в комментариях, включая кроссовер "Москвич 3" и праворульные иномарки из Японии.

Уточнения

Ме́тод опро́са — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы.



