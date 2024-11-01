Ремонт авто по ОСАГО теперь займёт больше времени: новый законопроект

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Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который увеличивает предельный срок восстановительного ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней. Документ был опубликован на сайте нижней палаты парламента.

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Инициатива продлить сроки ремонта по полису ОСАГО принадлежит сенаторам Андрею Кутепову и Валерию Васильеву. Они поясняют, что в условиях санкций автодилеры, СТО и страховые компании сталкиваются с нехваткой комплектующих и разрывом логистических цепочек. В таких условиях восстановление автомобилей после аварий в прежние сроки, установленные до 2022 года, стало затруднительным.

Сроки проведения восстановительного ремонта автомобилей напрямую влияют на исполнение обязательств страховщиками. В настоящее время ремонт должен быть завершен в течение 30 дней с момента предоставления транспортного средства потерпевшим. Нарушение этого срока влечет для страховщика начисление штрафных санкций.

"С учетом текущей ситуации соблюдение установленных сроков ремонта часто становится невозможным, и страховщики вынуждены расторгать договоры с СТО", — отмечают авторы законопроекта.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе.

