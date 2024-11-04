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Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза

2:19
Авто

Когда тормозная система на автомобиле с автоматической трансмиссией выходит из строя, водитель оказывается перед непростой задачей предотвращения аварии. В интервью порталу njcar.ru инспектор ГАИ рассказал, как действовать в таких ситуациях.

Что делать, если в машине с АКПП отказали тормоза
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Отказ тормозов — это событие, которое способно выбить из колеи даже опытного водителя. На автомобилях с автоматической трансмиссией ситуация особенно опасна, так как в большинстве современных машин отсутствует традиционный ручной тормоз, заменённый электронным

. Электронный тормоз, к сожалению, не срабатывает на высокой скорости, так как система блокирует его активацию, делая его неэффективным в случае отказа основной тормозной системы.

Основное правило в этой ситуации — сохранять спокойствие. Большинство автомобилей оборудованы тормозной системой с несколькими независимыми контурами, где, например, один контур управляет левым передним и правым задним колесом, а другой — правым передним и левым задним. Это позволяет одному из контуров работать, даже если в другом снизилось давление тормозной жидкости.

Для активации оставшегося контура попробуйте несколько раз интенсивно надавить на педаль тормоза, что может частично восстановить эффективность системы.

Особенно сложной становится ситуация, если коробка передач не позволяет ручное переключение скоростей и не имеет функции перехода на низшие передачи или ограничения уровня передач, как, например, вторую или третью.

Первый шаг — полностью отпустить педаль газа, чтобы автомобиль начал замедляться. Если коробка передач поддерживает "ручной режим", переключитесь на низшую передачу. Электроника постепенно понижает скорость, усиливая эффект торможения двигателем, что важно для безопасного замедления.

У внедорожников с автоматической трансмиссией зачастую предусмотрена понижающая передача, а на легковых авто нередко есть "спортивный режим".

Оба режима полезны при отказе тормозов, так как "спортивный режим" фиксирует трансмиссию на низшей передаче, усиливая эффект торможения двигателем и помогая безопасно снизить скорость.

Уточнения

Коро́бка переда́ч (также коробка) — механизм, применяемый в основном в автомобилях, для изменения передаточного отношения. 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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