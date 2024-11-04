Чем опасна медленная езда на низких оборотах

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Размеренная манера езды, помимо очевидной экономии топлива, может негативно влиять на состояние автомобиля. Об этом рассказали эксперты ГК "АвтоСпецЦентр" в интервью "Российской газете".

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Специалисты отмечают, что хотя современные моторы способны эффективно работать на низких оборотах, регулярная езда в спокойном ритме всё же оказывает неблагоприятное воздействие.

Во-первых, при низких оборотах двигателя снижается эффективность масляного насоса, из-за чего прокачка технической жидкости замедляется.

Во-вторых, медленное передвижение мешает полной зарядке аккумулятора, особенно это касается автомобилей с турбонаддувом. Эксперты объясняют, что низкие обороты приводят к нарушению работы турбонаддува: при долгом движении на низкой скорости система регулировки компрессора со временем выходит из строя, и турбина может отключиться в аварийном режиме.

Чтобы восстановить её работоспособность, приходится использовать химические растворы для устранения нагара и окисей с турбины и других узлов.

Вместе с тем у размеренной езды есть и свои преимущества. Специалисты подчеркивают, что она помогает сохранить ресурс двигателя и тормозной системы, так как агрессивный стиль вождения значительно повышает нагрузку на автомобиль.

Уточнения

Тахо́метр (от греч. τάχος - "скорость" + μέτρον - "мера") — измерительный прибор, предназначенный для измерения частоты вращения (количество оборотов в единицу времени) различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др., в различных агрегатах, машинах и механизмах.

