Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить мягкую творожную запеканку: рецепт для мультиварки
Декретный отпуск и пособие по беременности и родам: сенатор Епифанова рассказала о размере выплат в 2025 году
В Луксоре найдены гробницы эпохи Среднего царства
Четыре основных типа старения: узнайте, к какому относитесь вы
Зола, горчица и чистотел — природные защитники сада
Как создать летнюю атмосферу в доме даже зимой: советы по оформлению и декору
Футболист погиб в Перу после удара молнии
Как поднять настроение собаке: простые советы для хозяев
Лос-Кабос: где в Мексике найти рай для гурманов

Чем опасна медленная езда на низких оборотах

1:24
Авто

Размеренная манера езды, помимо очевидной экономии топлива, может негативно влиять на состояние автомобиля. Об этом рассказали эксперты ГК "АвтоСпецЦентр" в интервью "Российской газете".

Чем опасна медленная езда на низких оборотах
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Специалисты отмечают, что хотя современные моторы способны эффективно работать на низких оборотах, регулярная езда в спокойном ритме всё же оказывает неблагоприятное воздействие.

Во-первых, при низких оборотах двигателя снижается эффективность масляного насоса, из-за чего прокачка технической жидкости замедляется.

Во-вторых, медленное передвижение мешает полной зарядке аккумулятора, особенно это касается автомобилей с турбонаддувом. Эксперты объясняют, что низкие обороты приводят к нарушению работы турбонаддува: при долгом движении на низкой скорости система регулировки компрессора со временем выходит из строя, и турбина может отключиться в аварийном режиме.

Чтобы восстановить её работоспособность, приходится использовать химические растворы для устранения нагара и окисей с турбины и других узлов.

Вместе с тем у размеренной езды есть и свои преимущества. Специалисты подчеркивают, что она помогает сохранить ресурс двигателя и тормозной системы, так как агрессивный стиль вождения значительно повышает нагрузку на автомобиль.

Уточнения

Тахо́метр (от греч. τάχος - "скорость" + μέτρον - "мера") — измерительный прибор, предназначенный для измерения частоты вращения (количество оборотов в единицу времени) различных вращающихся деталей, таких как роторы, валы, диски и др., в различных агрегатах, машинах и механизмах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Силовые структуры
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск Аудио 
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут
Еда и рецепты
Пирог для ленивых: как приготовить вкусное блюдо всего за 40 минут Аудио 
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Авто
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Чего не стоит делать, если у вас живёт кот
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Последние материалы
Как создать летнюю атмосферу в доме даже зимой: советы по оформлению и декору
Футболист погиб в Перу после удара молнии
Как поднять настроение собаке: простые советы для хозяев
Жена Петросяна поставила хейтеров на место: проходите мимо молча
Лос-Кабос: где в Мексике найти рай для гурманов
ГАИ разъяснила, может ли сотрудник ДПС сесть в ваш автомобиль
Мейкап как искусство: выражайте себя через косметику
Тонкости кулинарии: удаляем запах и горечь из лука за считанные секунды
США давят на Евросоюз, требуя запрета российского палладия и титана: Европа рискует затормозить свою промышленность
Зеленский хочет втянуть Польшу в вооруженный конфликт с РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.