ГАИ разъяснила, может ли сотрудник ДПС сесть в ваш автомобиль

Представьте ситуацию: инспектор ДПС внезапно останавливает ваш автомобиль, открывает пассажирскую дверь, садится рядом и заводит беседу. Или возникает более напряжённая сцена, когда он просит выйти из машины, объясняя, что намерен использовать её в служебных целях.

Фото: unsplash.com by Clay Banks, PDM

В интервью порталу njcar.ru инспектор ГАИ рассказал, как правильно действовать в подобных ситуациях.

В пункте 89 Административного регламента ГАИ четко прописаны действия при остановке транспортного средства: сотрудник обязан немедленно подойти к водителю, представиться и объяснить причину остановки. Согласно регламенту, инспектору не требуется садиться в салон авто, и водитель вправе корректно попросить его покинуть машину.

Присутствие инспектора в салоне допустимо только в исключительных ситуациях, например, при досмотре. Такой досмотр проводится строго при наличии весомых оснований, и обязательно составляется протокол с участием двух понятых или под запись камеры, что гарантирует прозрачность процедуры.

Законом также закреплено право инспектора применять физическую силу в случаях, если гражданин представляет опасность для окружающих или не подчиняется законным требованиям. В подобных ситуациях инспектор может войти в салон, чтобы силой извлечь водителя. В других случаях занимать пассажирское место сотрудник ДПС может лишь с согласия владельца автомобиля.

В Москве, в отношении задержания и транспортировки транспортных средств, действует дополнительный регламент. Согласно ему, при передаче авто в распоряжение полиции все доступные элементы конструкции машины — капот, двери, багажник — должны быть опечатаны и оформлены в протоколе.

Автомобиль можно переместить на штрафстоянку только с помощью эвакуатора. Если же сотрудник полиции хочет доставить авто своими силами, это возможно лишь при наличии письменного согласия водителя, который должен присутствовать и контролировать опечатывание на месте.

Многих водителей тревожит право полицейских использовать их личные машины в экстренных случаях. Пункт 2.3.3 ПДД обязывает автомобилистов предоставить автомобиль в распоряжение полиции, органов безопасности или службы охраны при необходимости.

Это может понадобиться, например, для пресечения преступления, преследования нарушителя, транспортировки пострадавших, эвакуации поврежденного транспорта или для срочного прибытия на место ЧП.

В таких случаях сотрудники обязаны оформить справку по запросу водителя и компенсировать любые возможные убытки, понесенные при использовании авто.

Уточнения

Доро́жно-патру́льная слу́жба или Дорожно-постовая служба (ДПС) — структурное подразделение Госавтоинспекции МВД России, а также министерств внутренних дел стран СНГ.

