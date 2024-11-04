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Пять распространённых ошибок при замене шин, которые могут стоить вам безопасности

2:09
Авто

Автоэксперт Алексей Стасюк рассказал о пяти самых частых ошибках, которые совершают автовладельцы при замене шин, и дал советы, как этих ошибок избежать.

Пять распространённых ошибок при замене шин, которые могут стоить вам безопасности
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Ошибка выбора инструментов и места для работы

Многие владельцы автомобилей пытаются сэкономить, используя штатный домкрат и игнорируя противооткатные упоры. Однако Алексей Стасюк подчеркивает: стандартный домкрат не всегда надежен. Поднимать машину стоит только на ровной, твердой поверхности с использованием более прочного, желательно гидравлического домкрата, а также обязательно фиксировать автомобиль противооткатными упорами для предотвращения скатывания и травм.

Неправильный порядок действий при откручивании болтов

Для снижения нагрузки на вывешенное колесо важно следовать правильному алгоритму: сначала ослабить болты, затем поднять машину домкратом, после снять колесо и, в конце концов, уже при установке новой шины снова затянуть болты.

Недостаточное внимание к состоянию шин и их маркировке

Перед установкой обязательно проверьте шины: осмотрите на наличие повреждений, убедитесь в правильном давлении и проверьте маркировку. Часто на шине можно найти указания, такие как направление вращения (Rotation) или сторона установки (Inside и Outside). Пренебрежение этими метками ухудшает управляемость и ускоряет износ. Не забывайте и о ремонте проколов.

Пренебрежение балансировкой

Даже если шины хранились вместе с дисками, Стасюк советует обязательно делать балансировку перед установкой. Со временем грузики могут сместиться или вовсе отпасть, вызывая дисбаланс колес.

Слишком сильное затягивание колесных болтов

Чрезмерное усилие при затягивании болтов часто приводит к повреждению резьбы и болтов, что требует дорогого ремонта. Стасюк рекомендует равномерно затягивать болты, следуя инструкции производителя и соблюдая рекомендуемую силу.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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