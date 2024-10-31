Почему нужно мыть автомобиль зимой, и как это правильно делать: важные нюансы

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Мойка автомобиля зимой важнее, чем в другие сезоны. При этом у водителей есть опасения по поводу возможного вреда: например, могут растрескаться фары, пластиковые детали или примёрзнуть двери. Однако если следовать всем рекомендациям, никаких проблем возникнуть не должно. Рассказываем о нюансах мойки автомобилей зимой и о том, что делать после процедуры.

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Почему регулярная мойка автомобиля зимой важна

В зимний период дороги обрабатываются солями и реагентами, которые негативно влияют на различные части автомобиля. Эти химические вещества могут повреждать пластиковые элементы, лакокрасочное покрытие кузова и дисков. Реагенты также могут портить резиновые детали и коврики.

Лёд и снег, застрявшие в колёсных арках, иногда трудно удалить самостоятельно. При движении наледь может мешать вращению колёс и даже повредить шины, бампер и подкрылки.

Где лучше мыть автомобиль зимой

Если летом или в межсезонье можно помыть машину самостоятельно, то зимой рекомендуется использовать тёплые боксы на автомойках. Мыть автомобиль самому в мороз нецелесообразно — вода просто замёрзнет, и толку от мойки не будет. Мойки самообслуживания также не подойдут, если боксы не отапливаются и температура на улице ниже -10 градусов. В открытых боксах вода может замёрзнуть, и процесс мойки станет затруднительным.

Преимущества профессиональной мойки заключаются в том, что там тщательно очищают подкрылки, убирают примёрзший снег и моют днище, что вряд ли удастся сделать самостоятельно.

После мойки автомобиля важно продуть все личинки замков, периметры зеркал, зазоры фар, механизмы стеклоочистителей, ручки и лючок бензобака сжатым воздухом из специального пистолета для удаления остатков влаги. У большинства водителей такого инструмента нет, а остатки воды необходимо тщательно удалить, чтобы избежать её замерзания. Поэтому зимой лучше воспользоваться услугами автомойки.

При какой температуре можно мыть машину

Оптимально приезжать на мойку в период оттепели или при температуре до -10 градусов. Однако ничего страшного не произойдёт, если вы приедете мыть машину в более сильный мороз, просто следует соблюдать некоторые рекомендации, о которых мы поговорим ниже. Если есть возможность, лучше избегать мойки при температуре ниже -30 градусов.

Неправильно сразу мыть машину, только что заехавшую с мороза на автомойку. Дайте автомобилю немного прогреться, прежде чем начинать мойку. Это особенно важно при сильном морозе, так как резкий перепад температур может привести к трещинам в пластиковых деталях, зеркалах и стеклах. Температура воды, используемой для мойки, не должна превышать 40 градусов.

Что делать после мойки автомобиля зимой

Рекомендуется выполнять следующие действия после каждой мойки, чтобы избежать примерзания дверей или багажника на следующее утро.

Убедитесь, что автомобиль был продут сжатым воздухом на мойке. После завершения мойки и выезда на улицу желательно просушить автомобиль в течение 10-15 минут, особенно при сильном морозе. Для этого припаркуйтесь поблизости от мойки, откройте все двери, багажник и лючок бензобака, а также включите обогрев в салоне. Даже если вода примёрзнет, это произойдёт при открытых дверях, и лёд можно будет легко удалить.

Проверьте, чтобы резиновые уплотнители дверей были сухими. При необходимости просушите их микрофибровой тряпкой. Затем обработайте резиновые уплотнители силиконовой смазкой. Также рекомендуется побрызгать вытеснителем жидкости в личинки замков и на механизмы складывающихся зеркал и выдвижные омыватели фар, если они имеются.

В завершение советуем просушить тормозные колодки: для этого несколько раз резко разгонитесь и затормозите в безопасном месте. Тормозные диски прогреются, и влага испарится.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).



Зима́ — одно из четырёх времён года, между осенью и весной.

