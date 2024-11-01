Новая альтернатива автокредитам: как выкупить машину из каршеринга

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В России появилась новая альтернатива автокредитам, которая может заинтересовать автолюбителей: теперь после долгосрочной аренды в каршеринге можно выкупить автомобиль по его остаточной стоимости. О преимуществах и недостатках такого подхода рассказал эксперт.

Фото: Wikipedia by Mos.ru, CC BY 4.0

"Выкуп машины после долгосрочной аренды в каршеринге — интересная возможность! Представьте, вы несколько лет пользовались автомобилем в каршеринге, например, от "Яндекс Драйв", а теперь можете его выкупить. Это что-то среднее между лизингом и автокредитом, но в конце вы становитесь владельцем машины, а не просто платите за использование", — поясняет начальник автоколонны ГК "Семья" Павел Филимонов.

Суть такова: автолюбитель берёт машину в долгосрочную аренду, оплачивает фиксированную ежемесячную плату, а по завершении аренды может выкупить автомобиль по остаточной стоимости.

"Если вы привыкли к машине и она вам подходит, почему бы её не оставить? Это как долгосрочный тест-драйв, чтобы убедиться, что автомобиль действительно ваш", — добавляет эксперт.

Выгодность такого варианта зависит от конкретной ситуации. С одной стороны, не требуется сразу вносить крупную сумму, как при покупке авто, — платишь аренду и пользуешься автомобилем, а затем решаешь, нужен он тебе или нет. С другой стороны, если машина использовалась нещадно, то её техническое состояние к моменту выкупа может быть не идеальным.

Перспективы у такого предложения есть, особенно для тех, кто не хочет сразу брать автокредит или вкладывать все сбережения.

"Как начальник автоколонны, я бы использовал этот вариант для расширения парка: сначала арендуешь машину, проверяешь её в деле, и если она себя оправдала, — выкупаешь. Это экономично и снижает риск остаться с техникой, которая не оправдала ожиданий. В общем, это интересный вариант для тех, кто предпочитает долгие тест-драйвы и не хочет связываться с автокредитами", — подытожил специалист.

Уточнения

Карше́ринг — краткосрочная аренда, прокат автомашины. Это вариант аренды автомобиля у профильных компаний (чаще всего для внутригородских или просто коротких поездок) или частных лиц (на любой срок и расстояние поездки — по договорённости).

