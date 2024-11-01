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АвтоВАЗ и Ростелеком: путь к первому российскому автопилоту на Lada

1:25
Авто

Концерн "АвтоВАЗ" и компания "Ростелеком" объявили о совместной работе над интеграцией операционной системы "Аврора" в автомобили Lada, что станет значимым шагом к созданию полностью российской цифровой экосистемы для отечественных машин. Уже раскрыты первые подробности проекта.

АвтоВАЗ и Ростелеком: путь к первому российскому автопилоту на Lada
Фото: freepik.com by standret, PDM

Операционная система "Аврора" будет основой новой цифровой системы управления для моделей Lada. Эта платформа будет контролировать не только мультимедийные системы, но и, возможно, автопилот, основанный на технологиях искусственного интеллекта. Пока детали о сроках и функциональных возможностях остаются нераскрытыми, но интеграция "Авроры" в новые автомобили "АвтоВАЗа" уже в процессе.

На Петербургском международном экономическом форуме в июне "АвтоВАЗ", "Ростелеком" и Научно-производственное предприятие "Итэлма" официально закрепили свое сотрудничество. В рамках проекта они стремятся усовершенствовать информационно-развлекательную систему автомобилей Lada, а также сосредоточены на максимальном импортозамещении.

Этот амбициозный проект может сделать Lada первым российским автомобилем с полностью отечественной цифровой экосистемой и полноценными функциями автопилота. Пока, однако, неизвестно, какие модели "АвтоВАЗа" первыми получат ОС "Аврора".

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ».

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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