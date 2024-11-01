Чёрный лед на дорогах: как избежать опасности для водителей

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Метеорологи предупреждают о возможности появления "чёрного льда" на дорогах Москвы после дождей и ночных заморозков. О том, чем это явление опасно для водителей, рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentina Filippova, CC BY-SA 4.0

"Чёрный лед" — это скрытая опасность, с которой автомобилисты часто сталкиваются в начале зимы. Он образуется, когда холодный дождь попадает на очень холодное дорожное покрытие и моментально замерзает. Визуально "чёрный лед" почти неотличим от мокрого асфальта, что создает иллюзию безопасной дороги.

Этот тонкий слой льда при контакте с шинами выделяет влагу, из-за чего покрытие становится еще более скользким. Водителям может казаться, что под колесами асфальт, тогда как на самом деле сцепление почти нулевое, объясняет Васильев. Выявить "чёрный лед" сложно, так как при прямом движении автомобиль остается устойчивым, а системы безопасности сглаживают его поведение.

Чтобы проверить наличие льда, эксперт рекомендует осторожно притормозить или слегка ускориться, чтобы оценить реакцию автомобиля. Можно также слегка повернуть руль: если отклик задержан или отсутствует, скорее всего, под колесами "чёрный лед".

В таких условиях важно плавно снизить скорость, сохраняя прямолинейное движение и переходя на зимний стиль вождения. Руль следует поворачивать мягко, разгоняться и тормозить — постепенно. Дистанцию до впереди едущего автомобиля также следует увеличить.

Подъезжая к поворотам, снижайте скорость заранее, чтобы избегать торможения на повороте. Васильев предупреждает, что полный привод не всегда эффективен на скользкой дороге — он может даже увеличить риск, так как такие автомобили разгоняются быстрее на снегу и льду, но теряют устойчивость на поворотах.

Уточнения

Гололе́дица — слой бугристого льда (ледяная корка) или обледеневшего снега, образующийся на поверхности земли вследствие замерзания талой воды, когда после оттепели происходит понижение температуры воздуха и почвы (переход к отрицательным значениям температуры).



