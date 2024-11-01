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Пропустили переход на зимнюю резину: как безопасно добраться до шиномонтажа

2:19
Авто

Рекомендуется переходить на зимнюю резину, когда среднесуточная температура опускается до 7 градусов. Однако осенняя погода бывает непредсказуема, и не всегда удается подготовить автомобиль к зиме вовремя. Водители, решившие отложить замену шин, могут внезапно оказаться на обледенелой дороге с летней резиной после ночных заморозков.

Пропустили переход на зимнюю резину: как безопасно добраться до шиномонтажа
Фото: wikimedia by Ken T1381, CC BY-SA 3.0

Автоэксперт Евгений Балабас считает, что в такой ситуации не стоит паниковать. Он пояснил, что появление льда или снега не требует от владельцев автомобилей на летней резине отказаться от поездки или вызывать эвакуатор.

Если нужно добраться до места замены шин, сделать это можно и на летней резине, хотя она менее эффективна на льду. Всесезонная резина, к примеру, не сильно отличается от летней, и многие успешно пользуются ею. Балабас советует двигаться осторожно, держаться правой полосы, поддерживать минимальную скорость и соблюдать максимальную дистанцию до впереди идущих автомобилей.

Важно контролировать движение и торможение. Если впереди появляется автомобиль, держите дистанцию и осторожно тормозите, чтобы избежать заноса на льду. Даже с системой АБС нужно пользоваться педалью тормоза аккуратно. Эксперт считает, что нет необходимости двигаться слишком медленно или на аварийных огнях; если ситуация позволяет, скорость 40-50 км/ч в правом ряду вполне безопасна.

Балабас вспоминает, что в прошлом водителям часто приходилось сталкиваться с гололедом на неподходящей резине, и подобные условия не вызывали паники. Включение аварийного сигнала и скорость ниже 30 км/ч могут быть излишними. Двигайтесь осторожно и поддерживайте дистанцию до ближайшего шиномонтажа.

Что касается отсрочки замены шин, Балабас рекомендует её только опытным водителям, которые могут избегать ранних и поздних поездок, когда температура особенно низкая. Если поездки происходят в дневное время, когда на дорогах теплее, замену шин можно немного отложить. Но менее опытным водителям лучше заменить резину заранее.

Уточнения

Гололёд — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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