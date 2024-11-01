Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно

С наступлением зимы автомобилисты снова задумываются: нужно ли прогревать мотор перед поездкой или можно сразу начинать движение? Давайте разберемся в этом вопросе.

Фото: freepik.com by wirestock, PDM

В морозные дни важно помнить, что внимание требуется не только двигателю, но и другим элементам автомобиля: трансмиссии, тормозам, подвеске и смазочным материалам в подвижных соединениях. Даже пластиковые детали салона на холоде могут начать издавать посторонние звуки. Все эти компоненты функционируют лучше, если дать им время прогреться перед активной ездой.

Хотя моторные масла рассчитаны на широкий температурный диапазон, эффективность их работы снижается вблизи предельных температур. Современные синтетические масла справляются с холодом, но различные уплотнители и прокладки могут проявить слабость при минусовых температурах. Обычно достаточно 5-10 минут прогрева двигателя на холостом ходу, чтобы подготовить агрегат к плавному началу движения. Полный прогрев до рабочей температуры перед поездкой не обязателен.

Начинать движение рекомендуется плавно, избегая резких маневров, ускорений и торможений. Первые 5-10 километров лучше проехать в спокойном темпе, чтобы нагрузки на двигатель, трансмиссию, тормоза и другие узлы возрастали постепенно. Не забывайте, что тормозные колодки в мороз могут работать менее эффективно. Важно учитывать условия, не спешить и соблюдать осторожность, чтобы поездка была безопасной.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



