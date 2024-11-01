Автозапчасти для иномарок: что изменилось и как выбрать оригинал

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После ухода зарубежных автопроизводителей из России и прекращения поставок оригинальных запчастей содержание автомобилей европейских, американских, корейских и японских марок стало более сложным. Доля оригинальных запчастей для таких авто снизилась до 13,1%, при этом возросло количество контрафактных деталей, сообщают эксперты и представители автобизнеса.

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Ситуация с оригинальными запчастями

Как отметил технический директор FIT Service Никита Родионов, острого дефицита запчастей в 2024 году не наблюдается — владельцы могут найти практически любые детали, включая оригинальные, для популярных моделей. Тем не менее, рынок сильно изменился: оригинальные запчасти для ушедших брендов составляют лишь 13,1% всех предложений, что немного выше уровня 2023 года (12%). Однако качество деталей остается под вопросом, так как они поставляются через параллельный импорт без официальных гарантий, что увеличивает риск подделок.

Стоимость автокомпонентов и ремонт

По данным эксперта Алексея Тузова, цены на комплектующие для европейских автомобилей с начала 2024 года выросли на 70%, а для корейских — на 25%, что увеличило долю контрафакта на рынке. Наибольшее количество подделок наблюдается среди моторных масел, цепей ГРМ, катушек зажигания, фильтров и тормозных колодок. В июне 2024 года 37% автосервисов столкнулись с поддельными запчастями (по сравнению с 23% в прошлом году), отмечает Gruzdev-Analyze.

Китайские бренды показали стабильность в поставках запчастей: их стоимость выросла лишь в пределах инфляции. Средний чек на ремонт популярных китайских моделей, таких как Chery, Geely и Haval, составляет около 7 000 рублей, что является одним из самых низких показателей.

По словам Татьяны Овчинниковой из FIT Service, стоимость расходников для популярных моделей выросла на 5-7%, а редкие детали для марок вроде Fiat, Volvo и Land Rover подорожали на 10-15%.

Ремонт автомобилей параллельного импорта

Автомобили, ввезенные через параллельный импорт, считаются ремонтопригодными, но, по данным FIT Service, с редкими запчастями могут возникнуть трудности. Доставка таких деталей, особенно кузовных элементов или сборных агрегатов, может занять больше времени.

Китайские авто — не всегда идеальный выбор

Хотя китайские автомобили поддерживаются запасами расходников на складах дилеров, проблемы могут возникнуть с редкими моделями и недавно выпущенными машинами. Подбор запчастей осложняется большим количеством брендов и моделей, а также отсутствием каталогов и мануалов для новинок.

Однако, как уточняет Тузов, в целом дефицита нет: китайские автопроизводители обеспечивают достаточный запас расходных материалов на складах дилеров, что позволяет быстро находить необходимые детали.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.



