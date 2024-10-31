Почему старые АКПП были с зигзагом, а современные — линейные

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Большинство водителей привыкли видеть в современных автомобилях автоматическую коробку передач с классическим, линейным расположением режимов движения. Переключение передач происходит просто и без лишних усилий. Однако в автомобилях прошлых десятилетий коробки автомат зачастую имели зигзагообразный порядок переключения режимов. Для чего это было нужно, рассказал автомеханик.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Эта особенность интересует многих автолюбителей, которые пересаживаются за руль старых автомобилей с автоматической трансмиссией или сталкиваются с ними у знакомых. В техническом плане "автоматы" прошлого не отличаются от современных, за исключением дизайна селектора переключения передач и его тоннеля в салоне.

Стоит отметить, что даже в современных АКПП не все передачи расположены строго в линии. Часто есть ответвление вправо или влево для ручного режима управления трансмиссией. В старых "автоматах" таких ответвлений было несколько, образуя ступенчатую траекторию. Это позволяло фиксировать селектор в одном положении, предотвращая случайное переключение. Ступенчатое расположение передач позволяло включать дополнительные режимы, такие как пониженные передачи, что было особенно полезно для полноприводных внедорожников.

Сегодня включать пониженные передачи и другие вспомогательные режимы через селектор передач больше не требуется. Вместо этого на панели управления предусмотрены отдельные рычаги, кнопки и другие механизмы, что упрощает взаимодействие с коробкой передач и защищает от случайных действий.

Кроме того, ранее производители акцентировали внимание на каждой детали, в том числе на дизайне селектора автоматической коробки передач, который был заметно выделен на центральной консоли. Расположение передач ступенями выполняло также маркетинговую роль, добавляя солидности и привлекая внимание покупателей. Сегодня вкусы водителей изменились, и автопром шагнул далеко вперед, адаптировав коробки передач к современным требованиям.

Уточнения

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) в широком смысле — коробка передач, устройство и механика работы которой позволяют ей в процессе движения транспортного средства самостоятельно определять наиболее подходящее доступное передаточное отношение, переходить (переключаться) с одного передаточного отношения на другое, обеспечивать упрощённую для водителя процедуру трогания с места автоматически, наиболее оптимально подстраивая внешнюю скоростную характеристику двигателя под заданную водителем скорость движения в текущих дорожных условиях.

