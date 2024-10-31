Шипованные или фрикционные шины для зимы: что лучше

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В споре о том, какие зимние шины выбрать для предстоящей зимы — шипованные или фрикционные ("липучка") — единого ответа, как всегда, нет. У каждого водителя свои аргументы, и они обоснованы. Эксперт шинного рынка поделился своим мнением по этому вопросу.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

"Особых открытий здесь не будет, — ответил начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" Алексей Стасюк. — Если вы ездите преимущественно в городе, где дороги чистят и поддерживают в хорошем состоянии, лучше выбрать зимние фрикционные шины, или "липучку". Это более эффективный и комфортный вариант, так как такие шины работают тише и обеспечивают более плавное движение".

Фрикционные шины отличаются от летних более глубоким протектором и большим количеством ламелей — прорезей, создающих дополнительные кромки зацепления. Ламели впитывают дорожную влагу и грязь, а также эффективно отводят воду из пятна контакта.

Водителям, которые часто выезжают за город или проживают в регионах с сильным снегопадом и перепадами температуры, Алексей Стасюк советует шипованные шины. Шипы особенно полезны, когда зимой температура колеблется около нулевой отметки, создавая сложные дорожные условия.

На что же стоит обратить внимание при выборе зимних шин?

"Важно учитывать надёжность производителя и репутацию бренда, — отметил Стасюк. — Компании, зарекомендовавшие себя с хорошей стороны, как правило, предлагают продукцию с отличными техническими характеристиками. Это проверено практикой".

Хотя после ухода некоторых брендов из России ассортимент шин немного сократился, достойную альтернативу в премиум-сегменте можно найти и среди моделей среднего ценового диапазона. Это касается и фрикционных, и шипованных шин, добавил эксперт.

Также Алексей Стасюк напомнил, что стиль вождения влияет на износ шипованных шин. При агрессивной езде шипы выпадают интенсивнее, в то время как водители с плавной манерой вождения могут рассчитывать на то, что шипы останутся на месте значительно дольше.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия.

