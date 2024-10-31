Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Галкин* рассказал, как проводит время без Пугачёвой в Нью-Йорке: вечно молодой
Как нарастить мышечную массу быстро и эффективно: секреты тренировок для начинающих
Выяснилось, какая каша помогает запустить процесс сжигания жира
Исследование: подарочные карты стали самым востребованным корпоративным подарком
Анализ рынка аренды жилья в крупных городах России: ставки достигли максимума
У Татьяны Тарасовой обострилась прогрессирующая язва желудка
Как жарка яиц может стать вредной для сердца и сосудов
Названа причина расставания Ченнинга Татума и Зои Кравиц после трёх лет отношений

Шипованные или фрикционные шины для зимы: что лучше

2:19
Авто

В споре о том, какие зимние шины выбрать для предстоящей зимы — шипованные или фрикционные ("липучка") — единого ответа, как всегда, нет. У каждого водителя свои аргументы, и они обоснованы. Эксперт шинного рынка поделился своим мнением по этому вопросу.

Шипованные или фрикционные шины для зимы: что лучше
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

"Особых открытий здесь не будет, — ответил начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" Алексей Стасюк. — Если вы ездите преимущественно в городе, где дороги чистят и поддерживают в хорошем состоянии, лучше выбрать зимние фрикционные шины, или "липучку". Это более эффективный и комфортный вариант, так как такие шины работают тише и обеспечивают более плавное движение".

Фрикционные шины отличаются от летних более глубоким протектором и большим количеством ламелей — прорезей, создающих дополнительные кромки зацепления. Ламели впитывают дорожную влагу и грязь, а также эффективно отводят воду из пятна контакта.

Водителям, которые часто выезжают за город или проживают в регионах с сильным снегопадом и перепадами температуры, Алексей Стасюк советует шипованные шины. Шипы особенно полезны, когда зимой температура колеблется около нулевой отметки, создавая сложные дорожные условия.

На что же стоит обратить внимание при выборе зимних шин?

"Важно учитывать надёжность производителя и репутацию бренда, — отметил Стасюк. — Компании, зарекомендовавшие себя с хорошей стороны, как правило, предлагают продукцию с отличными техническими характеристиками. Это проверено практикой".

Хотя после ухода некоторых брендов из России ассортимент шин немного сократился, достойную альтернативу в премиум-сегменте можно найти и среди моделей среднего ценового диапазона. Это касается и фрикционных, и шипованных шин, добавил эксперт.

Также Алексей Стасюк напомнил, что стиль вождения влияет на износ шипованных шин. При агрессивной езде шипы выпадают интенсивнее, в то время как водители с плавной манерой вождения могут рассчитывать на то, что шипы останутся на месте значительно дольше.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки
Авто
Как поддерживать двигатель в чистоте: высокие обороты для самоочистки Аудио 
Популярное
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза

Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.

Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Последние материалы
Осенние суперфуды: как поддержать иммунитет натуральными продуктами
Четырёхдневную рабочую неделю планирует ввести одна из префектур Японии на острове Хонсю
Эксперты перечислили нюансы и риски альтернативных способов покупки жилья
Прохор Шаляпин показал свой образ на Хэллоуин: кусните меня, пожалуйста
Диана Пожарская снялась в объятиях Ивана Янковского в его день рождения
Почему не все буквы используются в госномерах автомобилей в России
Татьяна Буланова назвала третьего мужа лучшим
В Сочи зацвела сумасшедшая роза, меняющая цвет в течение дня
Врачи объясняют, почему текила безопаснее других напитков
Спрос на отдых в Москве увеличился на 46 процентов перед Днем народного единства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.