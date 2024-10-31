Почему важна регулярная промывка двигателя — советы автосервиса

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Во время эксплуатации двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в его внутренних частях скапливаются нагар и другие отложения, которые ухудшают смазку и нарушают теплообмен. Это может привести к износу деталей и локальному перегреву наиболее нагруженных компонентов.

Фото: Wikipedia by Tabercil, CC BY-SA 2.0

Промывка двигателя — важный этап технического обслуживания, который помогает поддерживать его эффективность и продлевать срок службы. Основная цель процедуры — очистка мотора от загрязнений, шлама и остатков старого масла.

Руководитель автосервиса FIT SERVICE в Москве Дмитрий Козловский рассказал, как часто следует проводить промывку двигателя.

Эксперт рекомендует выполнять промывку не реже одного раза в две замены масла. В некоторых случаях можно использовать промывочные присадки при каждой замене, при этом важно, чтобы промывочная жидкость была мягкой и не оказывала вредного воздействия на уплотнители и сальники. Выбор качественного продукта имеет решающее значение, так как он должен очищать, а не пересушивать соединения, отметил Козловский.

По его словам, эффективная промывочная жидкость, смешиваясь со старым маслом, связывает оставшиеся добавки и отложения шлама, которые затем удаляются вместе со старым маслом. После этого в двигатель заливают свежее масло.

Уточнения

Нагар — окисленный налёт, остающийся после воздействия на смазочное масло крайне высоких температур.



