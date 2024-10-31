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Зимняя незамерзайка: выбираем между метанолом и изопропилом

0:45
Авто

Незамерзающая жидкость на основе метанола является наиболее подходящим вариантом для зимнего использования в бачке стеклоомывателя автомобиля, сообщил эксперт Михаил Колодочкин.

Зимняя незамерзайка: выбираем между метанолом и изопропилом
Фото: Wikipedia by Hamedog, CC BY-SA 3.0

По словам Колодочкина, в России официально продаётся незамерзайка на основе изопропилового спирта, однако она менее удобна: обладает неприятным запахом и теряет вязкость при температуре -20 °C, из-за чего струя из форсунок не достаёт до нижней кромки стеклоочистителей.

Метанол, наоборот, сохраняет консистенцию даже при -30 °C, эффективно смывает дорожные реагенты и имеет слабый запах, хотя его использование в незамерзающей жидкости официально запрещено, добавил эксперт.

Уточнения

Незамерзáйка— жидкость предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. Раствор разбрызгивается через специальные форсунки и счищается щётками стеклоочистителей ("дворниками").
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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