Как неправильная установка отопителя может привести к возгоранию в авто

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Некачественная установка отопителя может стать причиной возгорания в автомобиле, сообщил автоэксперт Максим Ракитин.

Фото: freepik.com by standret, PDM

По словам Ракитина, многие автовладельцы доверяют установку автозапуска и дополнительных отопителей специалистам без соответствующей квалификации. Современные автомобили, в том числе китайского производства, оснащены сложной электронной системой с большим количеством взаимосвязанных проводов. Если вмешательство выполнено небрежно, это может привести к серьёзным последствиям.

Ракитин также подчеркнул важность выбора надёжного сервиса и квалифицированных специалистов для установки дополнительных функций обогрева.

"В группе риска находятся все автомобили, независимо от бренда или страны производства, будь то Lada или Volvo. Если вмешательство выполнено "кривыми руками", можно ожидать серьёзных проблем", — добавил он.

Эксперт отметил, что не стоит экономить на безопасности, комфорте и сохранности автомобиля.

Уточнения

Стояночный отопитель (в просторечии автономка) — система отопления кабины или салона тягачей, автобусов и некоторых видов железнодорожной и бронетехники. Обычно используется только тогда, когда основной двигатель заглушен.



