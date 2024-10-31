Volkswagen Group завершает поддержку автомобилей в России

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Автоэксперты получили ответ от европейского офиса Volkswagen Group по вопросу поддержки автомобилей концерна, ранее проданных в России. Ответ касается всех марок группы, включая Volkswagen, Skoda, Audi и Porsche.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

В ответ на запрос издания представитель отдела коммуникаций по устойчивому развитию и добросовестности Volkswagen Group Николай Лауде подтвердил, что концерн завершил продажу акций в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая её российские дочерние компании.

Согласно условиям сделки, Volkswagen Group освобождается от всех обязательств по постпродажному обслуживанию и поставкам запчастей для автомобилей, проданных в России. Начиная с 2025 года, концерн VAG прекращает предоставление этих услуг для всех своих брендов, включая Volkswagen, Skoda, Audi и Porsche.

Уточнения

Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.



