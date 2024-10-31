Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вдова Караченцова рассказала о приставаниях Александра Збруева: не считаю его хорошим человеком
Учёные определили, сколько раз в неделю стоит тренироваться для лучшего результата
В квартире одного из домов Черкесска взорвался газ, разрушена часть кровли
Побеждаем электризацию: раскрываем секреты послушных волос зимой
США ставят барьеры на пути российского газа
В каких блюдах можно использовать солёные огурцы: идеи приготовления
Путешествуйте без переплат: как сократить расходы на отпуск
Недосып и кожа: что делает бессонница с вашей внешностью
Каким был последний общий предок людей и обезьян

Volkswagen Group завершает поддержку автомобилей в России

0:58
Авто

Автоэксперты получили ответ от европейского офиса Volkswagen Group по вопросу поддержки автомобилей концерна, ранее проданных в России. Ответ касается всех марок группы, включая Volkswagen, Skoda, Audi и Porsche.

Volkswagen Group завершает поддержку автомобилей в России
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

В ответ на запрос издания представитель отдела коммуникаций по устойчивому развитию и добросовестности Volkswagen Group Николай Лауде подтвердил, что концерн завершил продажу акций в ООО "Фольксваген Груп Рус", включая её российские дочерние компании.

Согласно условиям сделки, Volkswagen Group освобождается от всех обязательств по постпродажному обслуживанию и поставкам запчастей для автомобилей, проданных в России. Начиная с 2025 года, концерн VAG прекращает предоставление этих услуг для всех своих брендов, включая Volkswagen, Skoda, Audi и Porsche.

 

Уточнения

Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Наука и техника
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения Аудио 
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов Аудио 
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Садоводство, цветоводство
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать Аудио 
Популярное
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза

Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.

Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Последние материалы
Путешествуйте без переплат: как сократить расходы на отпуск
В каких блюдах можно использовать солёные огурцы: идеи приготовления
Недосып и кожа: что делает бессонница с вашей внешностью
Каким был последний общий предок людей и обезьян
Поварская тройка: как выбрать идеальные ножи для кухни
Южная Колумбия: почему стоит посетить Попаян и его окрестности
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Марк Тишман готов познакомиться с будущей супругой в соцсетях
Что можно приготовить из стручковой фасоли: идеи блюд
Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.