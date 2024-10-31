Кто в России садится за руль ежедневно: статистика по городам

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Более половины российских автомобилистов не могут представить свою жизнь без машины, при этом почти столько же используют её ежедневно, как сообщают аналитики платформы Авито Авто.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно исследованию, большинство водителей начали садиться за руль до 35 лет. Из них 37% начали водить в возрасте от 18 до 24 лет, а еще 17% — в возрасте от 25 до 34 лет.

В крупных городах люди чаще становятся водителями в более молодом возрасте. Так, 52% водителей в Санкт-Петербурге и 48% в Москве начали водить до 24 лет, тогда как в небольших городах (менее 100 тысяч жителей) таких респондентов лишь 33%.

Мужчины садятся за руль раньше женщин: 51% мужчин начали водить до 24 лет, по сравнению с 25% среди женщин. Кроме того, мужчины чаще покупают первую машину в молодом возрасте: 33% против 15% у женщин в младшей возрастной категории.

Почти половина автомобилистов (48%) водит ежедневно, а еще 28% делают это несколько раз в неделю. В городах с населением 250-500 тысяч человек ежедневное вождение более популярно (52%) по сравнению с Москвой (43%) и Санкт-Петербургом (35%).

По времени вождения 35% респондентов проводят за рулем от одного до двух часов в день, 28% — менее часа, 21% — от двух до трёх часов, и 17% водят более трех часов ежедневно.

Отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта готовы лишь 43% опрошенных, причем женщины привязываются к машине сильнее: среди них к отказу готовы 41%, а среди мужчин — 44%. В малых городах (менее 100 тысяч человек) привязанность к автомобилю ещё выше: отказываться готовы лишь 38%.

Уточнения

Стати́стика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных и их сравнение; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.



