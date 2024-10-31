Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Узнайте, какая еда способствует повышению сахара и холестерина
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Вода и огонь: как вода на самом деле тушит пламя
Клубника мечты: правила выбора почвы и участка для посадки
Вся польза в одной банке: чем полезна печень трески
Гипотезы о конце ледникового периода: от таяния льдов до изменений в атмосфере
Эксперт дала советы, как подготовить розы к зиме
Мужчинам тоже нужен уход: несколько шагов к идеальному внешнему виду
Как сделать омлет пышным и воздушным: простой секрет

Кто в России садится за руль ежедневно: статистика по городам

2:10
Авто

Более половины российских автомобилистов не могут представить свою жизнь без машины, при этом почти столько же используют её ежедневно, как сообщают аналитики платформы Авито Авто.

Кто в России садится за руль ежедневно: статистика по городам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно исследованию, большинство водителей начали садиться за руль до 35 лет. Из них 37% начали водить в возрасте от 18 до 24 лет, а еще 17% — в возрасте от 25 до 34 лет.

В крупных городах люди чаще становятся водителями в более молодом возрасте. Так, 52% водителей в Санкт-Петербурге и 48% в Москве начали водить до 24 лет, тогда как в небольших городах (менее 100 тысяч жителей) таких респондентов лишь 33%.

Мужчины садятся за руль раньше женщин: 51% мужчин начали водить до 24 лет, по сравнению с 25% среди женщин. Кроме того, мужчины чаще покупают первую машину в молодом возрасте: 33% против 15% у женщин в младшей возрастной категории.

Почти половина автомобилистов (48%) водит ежедневно, а еще 28% делают это несколько раз в неделю. В городах с населением 250-500 тысяч человек ежедневное вождение более популярно (52%) по сравнению с Москвой (43%) и Санкт-Петербургом (35%).

По времени вождения 35% респондентов проводят за рулем от одного до двух часов в день, 28% — менее часа, 21% — от двух до трёх часов, и 17% водят более трех часов ежедневно.

Отказаться от автомобиля в пользу общественного транспорта готовы лишь 43% опрошенных, причем женщины привязываются к машине сильнее: среди них к отказу готовы 41%, а среди мужчин — 44%. В малых городах (менее 100 тысяч человек) привязанность к автомобилю ещё выше: отказываться готовы лишь 38%.

 

Уточнения

Стати́стика — отрасль знаний, наука, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения, мониторинга, анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных и их сравнение; изучение количественной стороны массовых общественных явлений в числовой форме.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Под какие культуры нельзя вносить золу
Садоводство, цветоводство
Под какие культуры нельзя вносить золу Аудио 
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов Аудио 
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Садоводство, цветоводство
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово Дмитрий Плотников Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Последние материалы
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Хороший мальчик: как на самом деле собака понимает смысл человеческих слов
Защитите себя от рака с помощью одного простого продукта
Эти растения привлекают опылителей в сад: обратите на них внимание
Как защититься от простуды: лучшие советы для крепкого иммунитета
Простой способ продлить свежесть сыра: как сахар помогает уберечь сыр от заветривания и порчи
Эффективная тренировка бицепса: ошибки и противопоказания
Тайна поцелуев: как эволюция предков привела к современной практике
Стресс — враг красоты: как защитить свою кожу
Секреты посадки салата в горшке: новый урожай круглый год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.