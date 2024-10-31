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Как защитить аккумулятор и клеммы от зимней коррозии

1:58
Авто

Осень — отличное время для подготовки автомобиля к зиме, и многие автовладельцы ответственно подходят к этому процессу. Кто-то смазывает дверные петли и резиновые уплотнители, меняет фильтры и масло, а кто-то предпочитает заменить аккумулятор. Замена батареи — несложная процедура, но она требует соблюдения определённой последовательности и некоторых мер предосторожности.

Как защитить аккумулятор и клеммы от зимней коррозии
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Демонтаж аккумулятора

Важно соблюдать порядок отключения проводов: первым отсоединяется минусовой контакт (черный провод), что предотвращает случайные замыкания и обеспечивает безопасность.

Перед заменой полезно заглянуть в руководство по эксплуатации. В некоторых автомобилях (особенно азиатских и американских марок) требуется подключить клеммы к внешнему блоку питания, чтобы не сбрасывались настройки бортового компьютера. Если таких указаний нет, можно приступать к демонтажу.

После снятия аккумулятора проверьте состояние проводов и креплений, очистите их от грязи и коррозии при необходимости, рекомендуют автоэксперты.

Установка нового аккумулятора

Перед установкой новой батареи проверьте уровень заряда: он должен быть около 12,8 В. Измерение лучше проводить через 8 часов после отключения аккумулятора от зарядного устройства.

При подключении первым всегда присоединяется плюсовой (красный) провод. После завершения установки рекомендуется обработать клеммы защитным средством для предотвращения коррозии, воздействия соли и грязи.

Защита клемм от коррозии

Для защиты клемм на рынке есть множество средств: аэрозоли, жидкие спреи и пасты, которые помогают продлить срок службы аккумулятора.

Следуя этим рекомендациям, можно подготовить аккумулятор к зимним нагрузкам и обеспечить стабильную работу автомобиля в любых условиях.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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