Ущерб на сотни миллионов: автоподставщикам из Москвы грозит до 10 лет тюрьмы

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30 октября Чертановский районный суд начал рассматривать дело о мошенничестве, совершённом группой лиц, которые на протяжении трёх лет устраивали аварии с участием люксовых иномарок. По версии следствия, фигуранты, среди которых два юриста и бывший полицейский, спровоцировали более 300 аварий в Москве, нанеся ущерб на сотни миллионов рублей. Схема была настолько хорошо продумана юридически, что ГИБДД и суды долгое время не видели в происходящем состава преступления и признавали нынешних обвиняемых потерпевшими. Об этом пишут Известия.

Фото: avtodor-tr.ru by Автодор, CC BY-SA 4.0

Как действовали автоподставщики

Мошенники использовали Bentley Continental и другой автомобиль, чтобы спровоцировать ДТП с участием большегрузов. Затем они получали страховые выплаты и судебные компенсации, которые в некоторых случаях достигали 2 миллионов рублей. Суды вставали на сторону мошенников, так как признавали их потерпевшими. Однако в 2021 году судебная практика изменилась, и суд учёл доводы пострадавших о злоупотреблении правом.

Журналисты программы "Экстренный вызов" телеканала РЕН ТВ в течение года следили за мошенниками и несколько раз ловили их на месте ДТП. Последний раз это произошло зимой 2023 года, буквально за несколько дней до задержания. Страховая группа "Согаз" помогла выявить, что мошенники умышленно создавали аварийные ситуации на перекрёстках с круговым движением, используя дорогостоящие автомобили, а в качестве виновников ДТП выбирали производственные автомобили, принадлежащие коммерческим организациям.

Один из фигурантов, Евгений Афанасьев, был задержан полицией и доставлен в отдел. Второй фигурант, Евгений Самошин, был задержан через несколько дней. Третий фигурант, бывший полицейский Сергей Скороходов, также был задержан. Теперь мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Как не попасться на уловки мошенников

Адвокат Илья Дроздов отметил, что мошенничество в сфере автострахования является распространённым явлением: мошенники часто инсценируют ДТП или завышают размер ущерба. Жертвами могут стать даже опытные водители, которых обманывают методами нейролингвистического программирования.

Юрист подчеркнул, что суды не всегда могут распознать случаи мошеннических действий, но наличие практики, при которой злоумышленникам удаётся получить страховые выплаты, должно насторожить судей.

Автоэксперт Виктор Травин советует водителям не соглашаться на уговоры автоподставщиков и не принимать их условия. Он рекомендует всегда оформлять ДТП с вызовом сотрудника ГАИ, а не по европротоколу, а также заранее договориться с друзьями о кодовой фразе, чтобы они могли вызвать полицию в случае подозрительного звонка.

Уточнения

Автоподста́ва — практика провокации дорожно-транспортных происшествий с целью вымогательства денег с водителя.

