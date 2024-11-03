Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глобальное потепление "съело" остров: в России исчезла территория площадью 53 гектара
Синкансэн будет ездить без машиниста: Япония планирует испытать автономные скоростные поезда в 2028 году
Рекордный импорт из России: Грузия увеличила закупки российского газа в 2024 году
Штраф в 600 тысяч рублей за продажу зажигалок детям. Госдума РФ планирует рассмотреть новый законопроект
Исследование: как богатство и интеллект защищают мозг
Интересные факты о домашних питомцах, которые вы точно не знали
Как сделать голубцы идеальными: секреты выбора капусты и начинки
Базовые секреты красоты: уход за шеей и декольте
Daily Mail: клетчатка эффективна для похудения

Врач рассказал, когда режим рециркуляции воздуха в автомобиле опасен для жизни

1:38
Авто

Многие водители редко используют режим рециркуляции воздуха в автомобиле или забывают о его существовании. Между тем, это важная функция, позволяющая временно защитить салон от вредных выбросов снаружи. Однако, как пояснил врач-пульмонолог в интервью порталу njcar.ru, в определенных ситуациях режим рециркуляции может стать опасным для водителя и пассажиров.

Врач рассказал, когда режим рециркуляции воздуха в автомобиле опасен для жизни
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Режим рециркуляции, при котором воздух в салоне не обновляется извне, помогает предотвратить попадание выхлопных газов и запахов из окружающей среды, например, при движении в пробке рядом с дымящим грузовиком. Однако, длительное его использование приводит к накоплению углекислого газа в салоне, что может ухудшить самочувствие.

Включать рециркуляцию стоит только на краткое время. Если вы заметили, что неприятные запахи уже проникли в салон, лучше включить обычную вентиляцию на полную мощность, чтобы быстро заменить загрязнённый воздух.

Особенно осторожными следует быть владельцам старых автомобилей с изношенными уплотнителями дверей и неисправными клапанами вентиляции. В таких машинах выхлопные газы могут проникать в салон, несмотря на режим рециркуляции. Выхлопной угарный газ CO, не имеющий запаха и цвета, представляет особую опасность, поскольку способен вызвать серьёзное отравление.

Поэтому в старых авто или при плохой вентиляции лучше избегать длительного использования рециркуляции и чаще проветривать салон.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Авто
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Садоводство, цветоводство
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения Аудио 
Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов.
Силовые структуры
Тикайте, хлопцы. Киев может сдать малозначимые территории и перейти к обороне крупных городов. Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.

Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Последние материалы
Хотите идеальные маринованные огурцы? Просто запомните "3-6-9"
"Общеевропейское сотрудничество" стало "европейскими проблемами". МИД России переименовал департамент
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники
Кофейный бум: в сентябре Япония экспортировала в Россию в шесть раз больше кофе, чем в августе
Спорт сближает людей: в Бразилии организовали спортивные площадки на пляжах Ипанемы
Жену Александра Петрова заподозрили в беременности
ГАИ назвала способ избежать лишения прав из-за стершейся дорожной разметки
Простые признаки, что почва истощилась и требует замены
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу
Создаём простор в небольшой гостиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.