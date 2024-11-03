Врач рассказал, когда режим рециркуляции воздуха в автомобиле опасен для жизни

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители редко используют режим рециркуляции воздуха в автомобиле или забывают о его существовании. Между тем, это важная функция, позволяющая временно защитить салон от вредных выбросов снаружи. Однако, как пояснил врач-пульмонолог в интервью порталу njcar.ru, в определенных ситуациях режим рециркуляции может стать опасным для водителя и пассажиров.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Режим рециркуляции, при котором воздух в салоне не обновляется извне, помогает предотвратить попадание выхлопных газов и запахов из окружающей среды, например, при движении в пробке рядом с дымящим грузовиком. Однако, длительное его использование приводит к накоплению углекислого газа в салоне, что может ухудшить самочувствие.

Включать рециркуляцию стоит только на краткое время. Если вы заметили, что неприятные запахи уже проникли в салон, лучше включить обычную вентиляцию на полную мощность, чтобы быстро заменить загрязнённый воздух.

Особенно осторожными следует быть владельцам старых автомобилей с изношенными уплотнителями дверей и неисправными клапанами вентиляции. В таких машинах выхлопные газы могут проникать в салон, несмотря на режим рециркуляции. Выхлопной угарный газ CO, не имеющий запаха и цвета, представляет особую опасность, поскольку способен вызвать серьёзное отравление.

Поэтому в старых авто или при плохой вентиляции лучше избегать длительного использования рециркуляции и чаще проветривать салон.