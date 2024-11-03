ГАИ назвала способ избежать лишения прав из-за стершейся дорожной разметки

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Весной и летом дорожная разметка в России регулярно обновляется, однако уже к осени, особенно на загруженных участках, линии на асфальте становятся едва заметными. В таких условиях правила дорожного движения могут стать ловушкой для автомобилистов. В интервью порталу njcar.ru инспектор ГАИ поделился советом, как избежать лишения прав из-за стертой разметки.

Фото: Wikipedia by z22, CC BY-SA 3.0

На знакомых дорогах водители хорошо помнят расположение сплошных линий и знаков, но на новых маршрутах ситуация усложняется: разметка может быть затерта, скрыта листвой или плохо различима в сумерках, что увеличивает риск случайного нарушения ПДД.

Если инспектор останавливает вас, например, за выезд на встречную полосу, и разметка была неразличимой, важно зафиксировать обстановку на месте. Снимите фото или видео, подтверждающее, что разметка была стерта или малозаметна. Важно, чтобы в кадре были ориентиры — номера домов, здания, элементы улицы. Эти материалы помогут доказать вашу невиновность в суде.

Если в автомобиле есть видеорегистратор, запись может стать важным доказательством. При составлении протокола следует указать наличие записи, подтверждающей вашу невиновность. Однако передача носителя записи полицейским может быть рискованной, поэтому рекомендуется сделать копию и использовать её в суде.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

