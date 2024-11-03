Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рекордный импорт из России: Грузия увеличила закупки российского газа в 2024 году
Врач рассказал, когда режим рециркуляции воздуха в автомобиле опасен для жизни
Штраф в 600 тысяч рублей за продажу зажигалок детям. Госдума РФ планирует рассмотреть новый законопроект
Исследование: как богатство и интеллект защищают мозг
Интересные факты о домашних питомцах, которые вы точно не знали
Базовые секреты красоты: уход за шеей и декольте
Как сделать голубцы идеальными: секреты выбора капусты и начинки
Daily Mail: клетчатка эффективна для похудения
Как сделать маленькую ванную комнату более уютной: рабочие советы

ГАИ назвала способ избежать лишения прав из-за стершейся дорожной разметки

1:32
Авто

Весной и летом дорожная разметка в России регулярно обновляется, однако уже к осени, особенно на загруженных участках, линии на асфальте становятся едва заметными. В таких условиях правила дорожного движения могут стать ловушкой для автомобилистов. В интервью порталу njcar.ru инспектор ГАИ поделился советом, как избежать лишения прав из-за стертой разметки.

ГАИ назвала способ избежать лишения прав из-за стершейся дорожной разметки
Фото: Wikipedia by z22, CC BY-SA 3.0

На знакомых дорогах водители хорошо помнят расположение сплошных линий и знаков, но на новых маршрутах ситуация усложняется: разметка может быть затерта, скрыта листвой или плохо различима в сумерках, что увеличивает риск случайного нарушения ПДД.

Если инспектор останавливает вас, например, за выезд на встречную полосу, и разметка была неразличимой, важно зафиксировать обстановку на месте. Снимите фото или видео, подтверждающее, что разметка была стерта или малозаметна. Важно, чтобы в кадре были ориентиры — номера домов, здания, элементы улицы. Эти материалы помогут доказать вашу невиновность в суде.

Если в автомобиле есть видеорегистратор, запись может стать важным доказательством. При составлении протокола следует указать наличие записи, подтверждающей вашу невиновность. Однако передача носителя записи полицейским может быть рискованной, поэтому рекомендуется сделать копию и использовать её в суде.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Наука и техника
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником Аудио 
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков
Военные новости
Military chronicle: ВСУ готовятся сдать посёлки, ВС РФ — забирать Саки и Харьков Аудио 
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Садоводство, цветоводство
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей с самой быстрой коррозией кузова

Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.

Эти автомобили ржавеют быстрее всего — держитесь подальше
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер Мирный договор по Украине невозможен без выполнения главного условия Любовь Степушова
Эффективная маска для волос для их густоты и восстановления: возьмите всего 3 простых ингредиента
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Фикус Бенджамина сбрасывает листья: причины и способы лечения
Последние материалы
Хотите идеальные маринованные огурцы? Просто запомните "3-6-9"
"Общеевропейское сотрудничество" стало "европейскими проблемами". МИД России переименовал департамент
Броневик Спартак. Новое поколение российской бронетехники
Кофейный бум: в сентябре Япония экспортировала в Россию в шесть раз больше кофе, чем в августе
Спорт сближает людей: в Бразилии организовали спортивные площадки на пляжах Ипанемы
Жену Александра Петрова заподозрили в беременности
ГАИ назвала способ избежать лишения прав из-за стершейся дорожной разметки
Простые признаки, что почва истощилась и требует замены
Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу
Создаём простор в небольшой гостиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.