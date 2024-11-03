Раскрыт простой способ законно наказать обочечников и хамов на дороге

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Практически каждый водитель сталкивался на дороге с так называемыми "обочечниками" и "учителями" — нарушителями, которые резкими маневрами или внезапным торможением создают помехи, вынуждая других водителей сбавлять скорость или останавливаться. Многие стараются не реагировать на подобное поведение, избегая возможной эскалации конфликта. Однако, как отметил инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru, можно законно наказать таких водителей, не прибегая к опасным действиям на дороге.

Фото: sdelanounas.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

Эти "автохамы" часто агрессивно реагируют на любые действия, которые они воспринимают как личный вызов: например, если их не пропустили при выезде с обочины или вы оказались слишком близко к ним при перестроении. В ответ такие водители могут пойти на резкие маневры или подрезать вас, создавая риск аварии.

Многие автомобилисты, столкнувшись с подобным поведением, сохраняют спокойствие и игнорируют нарушителя, в то время как другие готовы ответить тем же. Но есть более безопасный и законный способ справиться с такой ситуацией.

Как сообщить о нарушителе

В случае агрессивного преследования на дороге наберите номер экстренной службы 112, который работает на всей территории России. Сообщите оператору о вашем местоположении, описании автомобиля нарушителя (госномер, цвет и марка) и его опасных маневрах: движение по обочине, резкое торможение или хаотичные перестроения. Также можно отметить, что поведение водителя может указывать на возможное состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Оператор передаст данные патрульной службе ДПС, которая направит экипаж на указанное место для проверки информации. Такие водители нередко оказываются злостными нарушителями и имеют неоплаченные штрафы. В таких случаях сотрудники ГАИ могут составить новый протокол, и для должников предусмотрено строгое наказание — двойной штраф на сумму имеющейся задолженности.