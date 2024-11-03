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Юрист разъяснил, может ли гаишник остановить автомобиль рукой без жезла

1:39
Авто

Обычно сотрудники ГАИ на обочине дороги останавливают автомобили, подавая сигнал жезлом. Однако, как пояснил владелец юридической компании в интервью порталу njcar.ru, не все знают, что в соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД) инспектор может остановить машину не только этим способом.

Юрист разъяснил, может ли гаишник остановить автомобиль рукой без жезла
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Согласно пункту 6.11 ПДД, сотрудник ГАИ может подать сигнал для остановки с помощью громкоговорителя или жестом руки. В этом случае водитель обязан остановиться в указанном месте. Любопытно, что жезл в ПДД не упоминается, хотя используется для улучшения видимости сигналов, особенно в темное время суток.

Кроме того, в пункте 6.10 ПДД уточняется, что для повышения заметности инспектор может использовать жезл или красный диск с отражающим элементом. Без жезла водители могут не сразу понять, что сигнал направлен именно к ним, что иногда приводит к недопониманию и дальнейшим разъяснениям.

Интересный факт: жезлы для регулирования движения соответствуют ГОСТ Р 51567-2000, который определяет их технические параметры и требования к качеству. Жезлы бывают цилиндрическими или дисковыми, а для ночного времени применяются варианты с люминесцентными или светоотражающими покрытиями. Также ранее рассматривалась идея оснастить жезлы электрошокерами, но она так и не была воплощена.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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