Не китайцами едиными: в России снизились цены на 5 популярных кроссоверов

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В конце 2021 года выбор новых автомобилей был более разнообразным, чем сейчас, и все топ-5 моделей собирались в России. Лидером продаж в сегменте SUV был корейский кроссовер Hyundai Creta, за ним следовали Toyota RAV4 и Renault Duster. Замыкали пятерку Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. Сейчас же лидируют китайские автомобили, и для тех, кто не готов пересаживаться на них, трёхлетние корейские, японские или европейские кроссоверы могут стать неплохим вариантом. Журнал 110 km.ru проанализировал цены на 5 популярных моделей с начала 2024 года.

Фото: Wikipedia by M 93, CC BY-SA 3.0

Hyundai Creta

В январе стоила в среднем 2,33 млн рублей, но после появления новых Solaris HC цены ненадолго подскочили, а к октябрю вернулись к прежним значениям, составляя 2,29 млн рублей.

Toyota RAV4

В январе стоила 3,75 млн рублей, но после резких колебаний в феврале-марте цены снизились и к октябрю достигли 3,21 млн рублей, что на 14% меньше, чем в январе.

Renault Duster

Сохранил стабильную цену в течение всего года, колеблясь вокруг отметки в 2,1 млн рублей. В январе цены составляли 2,11 млн рублей, а в октябре — 2,09 млн рублей.

Volkswagen Tiguan

В январе стоил 4 млн рублей, но к июню цены снизились ниже отметки в 3 млн рублей. К октябрю они немного выросли и сейчас составляют 3,21 млн рублей, что на 20% меньше, чем в январе.

Kia Sportage

В январе стоил 2,82 млн рублей, цены колебались в течение года. В апреле-мае они превысили отметку в 3 млн рублей, а в августе-октябре перевалили за 3,5 млн рублей. К октябрю цены вновь снизились до 2,74 млн рублей, и в сравнении с январем разница составила всего минус 3%.

Уточнения

Кроссо́вер (англ. crossover), CUV — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.



Kia Sportage — кроссовер от компании Kia Motors.



Renault Duster (Дáстер — от англ. dust — «пыль») — компактный кроссовер, разработанный в техноцентре Renault в Гвианкуре.

