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Аналитики назвали три региона России с самыми дорогими полисами ОСАГО

1:09
Авто

Самые высокие цены на ОСАГО зафиксированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге: местные автовладельцы платят до 10,2 тысяч рублей за полис. В среднем по России ОСАГО подешевело на 4,2%, но в некоторых регионах стоимость страховки выросла, сообщают аналитики маркетплейса "Финуслуги".

Аналитики назвали три региона России с самыми дорогими полисами ОСАГО
Фото: commons.wikimedia.org by Скиф-Керчь, CC BY-SA 4.0

По данным экспертов, ОСАГО в столице обходится в среднем в 10,2 тысячи рублей, в Подмосковье — в 9,4 тысячи рублей, в северной столице — в 9,7 тысячи рублей.

В Северной Осетии и Якутии стоимость ОСАГО выросла на 24% и 19% соответственно. В Забайкальском крае и нескольких других регионах полис обходится дешевле всего — от 5,1 до 5,5 тысяч рублей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о новых штрафах за отсутствие ОСАГО, которые могут составить от 3 до 5 тысяч рублей.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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