Аналитики назвали три региона России с самыми дорогими полисами ОСАГО

Самые высокие цены на ОСАГО зафиксированы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге: местные автовладельцы платят до 10,2 тысяч рублей за полис. В среднем по России ОСАГО подешевело на 4,2%, но в некоторых регионах стоимость страховки выросла, сообщают аналитики маркетплейса "Финуслуги".
По данным экспертов, ОСАГО в столице обходится в среднем в 10,2 тысячи рублей, в Подмосковье — в 9,4 тысячи рублей, в северной столице — в 9,7 тысячи рублей.
В Северной Осетии и Якутии стоимость ОСАГО выросла на 24% и 19% соответственно. В Забайкальском крае и нескольких других регионах полис обходится дешевле всего — от 5,1 до 5,5 тысяч рублей.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о новых штрафах за отсутствие ОСАГО, которые могут составить от 3 до 5 тысяч рублей.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.
Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.