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Полезные и раздражающие функции в современных автомобилях

2:22
Авто

Электронные опции в автомобилях становятся всё более совершенными, предлагая новые уровни комфорта и удобства для водителей и пассажиров. Директор компании FRANK AUTO Ирина Франк поделилась мнением о наиболее полезных и раздражающих функциях в современных автомобилях.

Полезные и раздражающие функции в современных автомобилях
Фото: freepik.com by standret, PDM

Полезные функции

Среди полезных опций эксперт выделяет климат-контроль, который поддерживает оптимальную температуру в салоне независимо от погодных условий, автоматически прогревая или охлаждая салон, руль, сидения и зеркала. Ещё одна необходимая функция — система очистки и ионизации воздуха, которая уничтожает бактерии и освежает воздух, что особенно важно для аллергиков. Также автоподогрев зимой и автоохлаждение летом помогают продлить срок службы автомобиля.

Адаптивный круиз-контроль, регулирующий скорость в зависимости от расстояния до впереди идущего автомобиля, тоже заслуживает внимания. Среди продвинутых опций — лидары, создающие трёхмерную карту окружающей среды для систем автопилота, и помощь при парковке в виде парктроников и камер. Электронные системы безопасности, такие как экстренное торможение и контроль мёртвых зон, помогают избежать аварий.

Ирина Франк также отметила преимущества адаптивной подвески, регулирующей клиренс для более комфортного и устойчивого вождения. Системы, распознающие усталость водителя и предупреждающие его об опасности, также важны для безопасности. Некоторые премиальные модели оснащены функцией распознавания настроения, которая настраивает музыку и освещение в салоне, подстраиваясь под эмоциональное состояние водителя.

Функции, которые могут раздражать

Некоторые водителей раздражают автоматические дворники, сложные мультимедийные системы и электронные регулировки сидений. Кроме того, отсутствие русского языка в некоторых китайских автомобилях вызывает неудобства, хотя это постепенно решается.

Ирина Франк также упомянула систему автоматического отключения двигателя, которая экономит топливо, но может вызывать неудобства, особенно если двигатель отключается на светофоре или в пробке.

Уточнения

Отопление вентиляция и кондиционирование (ОВиК), также HVAC (акроним от англ. Heating, Ventilation, & Air Conditioning) — технологии поддержания в заданных пределах параметров воздуха: температуры, влажности и химического состава во внутренних помещениях и салоне автомобиля (климат-контроль).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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