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Почему россияне не готовы к беспилотному транспорту

1:12
Авто

По данным аналитиков, 46% россиян пока не готовы пользоваться беспилотным транспортом, а каждый шестой респондент затруднился с ответом, сообщают автоэксперты со ссылкой на платформу Superjob.

Почему россияне не готовы к беспилотному транспорту
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно результатам опроса, 38% опрошенных россиян готовы пересесть на беспилотные автомобили. Среди мужчин этот показатель в два раза выше, чем среди женщин (51% против 26%).

Лояльнее к беспилотным авто относятся более молодые респонденты: среди людей до 34 лет готовность пользоваться таким транспортом составляет 52%, тогда как среди тех, кто старше 45 лет, — только 21%.

Интерес к беспилотным автомобилям также возрастает с увеличением дохода. Среди россиян с доходом до 50 тыс. рублей в месяц 29% поддерживают эту идею, а среди тех, кто зарабатывает более 100 тыс. рублей, показатель достигает 47%.

В итоге почти половина опрошенных (46%) высказались против использования беспилотного транспорта.

Уточнения

Ме́тод опро́са — психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении взаимодействия между интервьюером и респондентами (людьми, участвующими в опросе), посредством получения от субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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