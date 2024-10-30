Как устранить запотевание стекол: проверенные методы

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Запотевание окон в автомобиле — частая и неприятная проблема, с которой можно столкнуться в любое время года. Autonews. ru пишет, что в большинстве случаев водитель может справиться с этим самостоятельно, хотя иногда требуется помощь СТО.

Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

1. Проверьте режим рециркуляции воздуха

Режим рециркуляции воздуха, активируемый кнопкой с изогнутой стрелкой, перекрывает доступ свежего воздуха. В условиях дождя или тумана это приводит к запотеванию, особенно если кондиционер не включен.

2. Включите кондиционер

Кондиционер не только охлаждает, но и осушает воздух, предотвращая запотевание. Даже при циркуляции воздуха внутри салона он может быстро устранить влагу.

3. Проверьте салонный фильтр

Состояние салонного фильтра сильно влияет на запотевание. Засорённый фильтр затрудняет приток свежего воздуха, оставляя влажный воздух в салоне.

4. Убедитесь в отсутствии утечек в системе охлаждения

Малейшая утечка в системе отопления и вентиляции, особенно в районе радиатора отопителя, может привести к избыточной влажности и запотеванию.

Как устранить запотевание окон

Если окна уже запотели, можно быстро устранить проблему несколькими способами.

1. Включите кондиционер

Кондиционер осушит воздух даже в прохладную погоду, поддерживая видимость.

2. Откройте окна перед парковкой

Перед тем как оставить машину на ночь, откройте окна на несколько минут, чтобы уравнять температуру внутри и снаружи салона, что уменьшит вероятность запотевания утром.

3. Используйте антизапотевающие средства

Нанесение антизапотевателя на стекла помогает предотвратить запотевание. Предварительно стекла нужно очистить и обезжирить, а средство тщательно втереть, чтобы избежать разводов.

4. Не трите стекла руками

Протирание стекол руками создаёт разводы и снижает видимость. Лучше воспользоваться микрофибровой тканью или включить кондиционер для удаления влаги.

Уточнения

Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах. Для измерения влажности используются различные единицы, часто внесистемные.



