Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России будут развивать Великий чайный путь
Зимние волосы: как избежать эффекта одуванчика
Эксперты предупредили россиян о росте цен к Новому году
Актриса Мария Машкова переживает, что ей придётся мыть туалеты в США: мне страшно
Как улучшить тренировку ног и ягодиц: что важно знать о полуприседе
10 способов избавиться от домашних муравьев: проверенные методы
10-летнюю жительницу Крыма обвинили в дискредитации ВС России
Большие и густые брови: что поможет их отрастить
Менопауза может наступить до 40 лет: гинеколог назвала причины

Как устранить запотевание стекол: проверенные методы

2:16
Авто

Запотевание окон в автомобиле — частая и неприятная проблема, с которой можно столкнуться в любое время года. Autonews. ru пишет, что в большинстве случаев водитель может справиться с этим самостоятельно, хотя иногда требуется помощь СТО.

Как устранить запотевание стекол: проверенные методы
Фото: unsplash.com by Ezra Jeffrey, PDM

1. Проверьте режим рециркуляции воздуха
Режим рециркуляции воздуха, активируемый кнопкой с изогнутой стрелкой, перекрывает доступ свежего воздуха. В условиях дождя или тумана это приводит к запотеванию, особенно если кондиционер не включен.

2. Включите кондиционер
Кондиционер не только охлаждает, но и осушает воздух, предотвращая запотевание. Даже при циркуляции воздуха внутри салона он может быстро устранить влагу.

3. Проверьте салонный фильтр
Состояние салонного фильтра сильно влияет на запотевание. Засорённый фильтр затрудняет приток свежего воздуха, оставляя влажный воздух в салоне.

4. Убедитесь в отсутствии утечек в системе охлаждения
Малейшая утечка в системе отопления и вентиляции, особенно в районе радиатора отопителя, может привести к избыточной влажности и запотеванию.

Как устранить запотевание окон

Если окна уже запотели, можно быстро устранить проблему несколькими способами.

1. Включите кондиционер
Кондиционер осушит воздух даже в прохладную погоду, поддерживая видимость.

2. Откройте окна перед парковкой
Перед тем как оставить машину на ночь, откройте окна на несколько минут, чтобы уравнять температуру внутри и снаружи салона, что уменьшит вероятность запотевания утром.

3. Используйте антизапотевающие средства
Нанесение антизапотевателя на стекла помогает предотвратить запотевание. Предварительно стекла нужно очистить и обезжирить, а средство тщательно втереть, чтобы избежать разводов.

4. Не трите стекла руками
Протирание стекол руками создаёт разводы и снижает видимость. Лучше воспользоваться микрофибровой тканью или включить кондиционер для удаления влаги.

Уточнения

Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах. Для измерения влажности используются различные единицы, часто внесистемные.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Еда и рецепты
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила Аудио 
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Экономика и бизнес
Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра Аудио 
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Экономика и бизнес
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Масштабы кураховской операции говорят о целях Кремля на Украине Любовь Степушова Сводка с фронта: Сырский дал команду создавать заградотряды, из ВСУ дезертировали более 100 тысяч человек Дмитрий Плотников Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Скороспелые томаты, которые дают урожай в рекордные сроки: откройте для себя лучшие сорта
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Последние материалы
Ошибка перевода изменившая историю физики: новый взгляд на первый закон Ньютона
Простуда перед полётом: как уберечь здоровье и избежать неприятных последствий во время перелёта
Госдума предложила ввести обязательный экзамен по русскому для дошкольников-мигрантов
Как устранить запотевание стекол: проверенные методы
Актёр Иван Янковский показал, как выглядел в детстве
Отар Кушанашвили высказался о борьбе с раком, вспомнив о смерти Фриске и Заворотнюк
Пешеходам в ОАЭ пригрозили штрафами и тюрьмой за неправильный переход дороги
Советы для спокойного сна: как победить храп
Спортивный врач о преимуществах занятий в холодное время
Ученые СурГУ разработали инновационный метод лечения переломов ребер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.