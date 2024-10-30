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Особенности техобслуживания электромобилей: аккумулятор, ПО и подвеска

2:04
Авто

Одним из главных аргументов в пользу электромобиля является его простое обслуживание. В отличие от автомобилей с ДВС, у электрокаров меньше деталей, подверженных трению и износу. Однако есть аспекты техобслуживания, требующие особого внимания, как рассказали эксперты "СберАвто".

Особенности техобслуживания электромобилей: аккумулятор, ПО и подвеска
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Основные процедуры обслуживания остаются важными вне зависимости от типа двигателя. Например, в тормозной системе электромобиля, несмотря на рекуперацию, нужно следить за тормозной жидкостью, колодками и дисками.

Подвеска также требует внимания, особенно у электромобилей, которые тяжелее из-за тяговой батареи. Это увеличивает нагрузку на амортизаторы, пружины и резинометаллические детали. Светотехника в электрокарах обычно светодиодная, и за ней также следует ухаживать, не забывая о замене салонного фильтра.

Специфика электромобилей

Электромобили имеют более сложную электронную систему. Первым этапом диагностики является "считывание" её состояния с помощью сканеров или диагностических стендов. Лучше доверить это специалистам, так как ошибки могут привести к дорогостоящему ремонту.

После диагностики проверяются электродвигатели, планетарные редукторы, проводка и контакты. У электрокаров два контура проводки: низковольтный — для обычных систем, и высоковольтный — для тяговых элементов.

Особое внимание требуется аккумуляторной батарее и её системе охлаждения, которая требует замены жидкости каждые 50 000 км. Контроль за состоянием батареи и систем терморегулирования (охлаждения или вентиляции) обеспечивает безопасность и долговечность электромобиля.

Программное обеспечение бортового компьютера также играет важную роль в эксплуатации электромобиля, поэтому обновление ПО при каждом посещении сервиса является необходимым.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.). 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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