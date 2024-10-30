Особенности техобслуживания электромобилей: аккумулятор, ПО и подвеска

Одним из главных аргументов в пользу электромобиля является его простое обслуживание. В отличие от автомобилей с ДВС, у электрокаров меньше деталей, подверженных трению и износу. Однако есть аспекты техобслуживания, требующие особого внимания, как рассказали эксперты "СберАвто".
Основные процедуры обслуживания остаются важными вне зависимости от типа двигателя. Например, в тормозной системе электромобиля, несмотря на рекуперацию, нужно следить за тормозной жидкостью, колодками и дисками.
Подвеска также требует внимания, особенно у электромобилей, которые тяжелее из-за тяговой батареи. Это увеличивает нагрузку на амортизаторы, пружины и резинометаллические детали. Светотехника в электрокарах обычно светодиодная, и за ней также следует ухаживать, не забывая о замене салонного фильтра.
Специфика электромобилей
Электромобили имеют более сложную электронную систему. Первым этапом диагностики является "считывание" её состояния с помощью сканеров или диагностических стендов. Лучше доверить это специалистам, так как ошибки могут привести к дорогостоящему ремонту.
После диагностики проверяются электродвигатели, планетарные редукторы, проводка и контакты. У электрокаров два контура проводки: низковольтный — для обычных систем, и высоковольтный — для тяговых элементов.
Особое внимание требуется аккумуляторной батарее и её системе охлаждения, которая требует замены жидкости каждые 50 000 км. Контроль за состоянием батареи и систем терморегулирования (охлаждения или вентиляции) обеспечивает безопасность и долговечность электромобиля.
Программное обеспечение бортового компьютера также играет важную роль в эксплуатации электромобиля, поэтому обновление ПО при каждом посещении сервиса является необходимым.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.